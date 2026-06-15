Proč našli Češi smrt ve vlnách Jadranu: okolnosti tragédie v pěti bodech

Video havarovaných lodí v Chorvatsku nedaleko Splitu. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí podle posledních informací zemřeli čtyři Češi.
Čtyři Češi zahynuli po srážce dvou lodí nedaleko Splitu. Zatímco těla prvních tří nalezli chorvatští potápěči již v neděli krátce po neštěstí, čtvrtou oběť objevili až následující den v útrobách potopené plachetnice. Příčinu tragédie policie dosud vyšetřuje, už nyní jsou ale některá fakta známa. Deník Aktuálně.cz přináší přehled dosavadních informací.
1. Kdy a kde k nehodě došlo?
Neštěstí se odehrálo v neděli kolem 11:30 v průlivu mezi chorvatskými ostrovy Brač a Šolta. Místo, kde se loď potopila, se nazývá Splitska vrata podle nedaleké metropole Dalmácie. Jde o jednu z oblastí s nejvyšší koncentrací námořního provozu na Jadranu.
„Bohužel reagujeme až tehdy, když dojde k takové tragédii. Už před několika lety jsme upozorňovali na možné důsledky nedostatečné kontroly provozu na nejfrekventovanějších plavebních trasách,“ kritizoval místní námořní expert Jurica Gašpar skutečnost, že úřady nebraly v potaz nebezpečí havárií v inkriminovaném místě.
2. Co se přesně stalo?
Okolnosti nehody jsou dosud předmětem vyšetřování. Jisté je to, že došlo ke srážce plachetnice s katamaránem. Na palubě plachetnice plující pod francouzskou vlajkou bylo osm Čechů ve věku mezi 40 až 50 lety. Loď v době tragédie plula za pomoci motoru.
Naopak katamarán pod názvem Krilo Eclipse plul na pravidelné lince mezi ostrovy Šolta a Brač. Na jeho palubě bylo 118 pasažérů a sedm členů posádky.
Plachetnice se po srážce s masivním plavidlem potopila. „Plachetnice asi 14 metrů dlouhá se potopila do hloubky 50 nebo 60 metrů. Stále hledáme další osobu, která byla na plavidle v době srážky,” uvedl v neděli krátce po nehodě šéf splitského přístavu Željko Kuštera, tedy ještě před tím, než bylo tělo čtvrté oběti nalezeno. Podobnou tragédii šéf přístavu podle svých slov za 35 let své námořní kariéry nezažil.
3. Kolik je obětí?
Jisté je tedy, že při nehodě zahynuli čtyři lidé z Česka. Těla tří obětí nalezli záchranáři již v neděli. Čtvrtou oběť objevili policejní potápěči v útrobách nalezené plachetnice. Podle informací ČTK jsou tři ze čtyř obětí nehody z jedné obce na Opavsku.
„Policejní potápěči našli místo, kde se plachetnice potopila. Je to hloubka více než 50 metrů. V kabině plachetnice jsme našli čtvrtou osobu, po které jsme pátrali. Dojde k vyproštění těla,“ přiblížil okolnosti vyšetřování šéf přístavu.
Další čtyři lidé srážku přežili, ale skončili v nemocnici. „Ve třech případech se má jednat o lehčí zranění, ten čtvrtý není v přímém ohrožení života, ale v nemocnici ještě nějakou dobu zůstane,“ řekl pro ČT vedoucí konzulárního oddělení velvyslanectví České republiky v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Celá posádka katamaránu naopak vyvázla bez zranění.
4. Co se bude dít dál?
Policie stále pokračuje ve vyšetřování tragické nehody. Chystá se vyslechnout všech 125 lidí z katamaránu, zda od nich získá nějaké hodnověrné svědectví. Na místě je i český konzul. Česká policie v Chorvatsku sice běžně v letní sezóně taktéž působí, na místě ale bývá až od začátku července.
Šéf přístavu Kuštera podle deníku Jutarnji list také řekl, že příslušné orgány shromažďují přesné údaje o pohybu plavidel a získávají záznamy ze systému sledování lodí. Konají se rovněž výslechy přeživších z plachetnice, pasažérů z katamaránu a svědků z okolních plavidel. Odpovědnost za nehodu bude podle něj moci být stanovena až po dokončení všech vyšetřovacích úkonů a po prozkoumání místa nehody.
5. Co mohlo být příčinou nehody?
Vyšetřování zatím probíhá. Jak ale uvedl námořní expert Jurica Gašpar, o problémech bezpečnosti plavby v této oblasti se hovoří již řadu let. „Jeden kapitán dálkové plavby, který léta pracoval na trajektových linkách, nám tehdy otevřeně řekl, že dříve či později dojde k nehodě se smrtelnými následky, pokud se nic nezmění,“ uvedl.
Expert také upozorňuje, že řada menších plavidel běžně na inkriminovaném místě nedodržuje bezpečnostní pravidla a pohybuje se bezprostředně před velkými loděmi. Námořní právo nicméně podle něj neurčuje, které plavidlo má v kolizních situacích jednoznačnou přednost.
Podle Gašpara ale v tuto chvíli není možné ukázat prstem na viníka. Důležitou roli při objasňování okolností tragédie budou podle něj mít nyní podvodní drony chorvatského námořnictva, které dokážou prohledávat mořské dno i ve velkých hloubkách.