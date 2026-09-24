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Zahraničí

Proč hoří Moskva? Zelenskyj tam dorazí na raketě. Ukrajinci se vysmáli Rusům

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku zazněly mezi Ukrajinou a Ruskem ostré výroky. Ukrajinský ministr zahraničí i prezident Zelenskyj poslali v noci na čtvrtek Moskvě tvrdé vzkazy, zatímco na obou stranách dál přibývají oběti.

81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vystupuje na zasedání Rady bezpečnosti OSN věnovaném Ukrajině během 81. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v sídle OSN v New Yorku, USA, 23. září 2026.Foto: Reuters – Brendan McDermid
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„Lavrove, chtěli jste být v Kyjevě za tři dny. Tak proč teď hoří Moskva?“ ptal se svého ruského protějšku ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.

Narážel tím na sérii ukrajinských útoků na ruské území včetně okolí hlavního města. „Proč váš prezident nechce usednout k jednacímu stolu s naším prezidentem a ukončit tuto válku?“ pokračoval.

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A napotřetí zmínil smrt desítky tisíc vojáků „kvůli několika kilometrům čtverečním území“. „Za co zemřeli,“ tázal se ruského šéfdiplomata.

Ukrajinský ministr následně dodal, že „mlčení bude jeho jedinou upřímnou odpovědí“. Zdůraznil, že se Rusko stalo globálním problémem místo globální supervelmoci, a vyzval Radu bezpečnosti OSN k podniknutí konkrétních kroků k ukončení války.

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Pozornost vzbudil také prezident Volodymyr Zelenskyj. Na okraj jednání OSN jej oslovili ruští novináři s provokativní otázkou, kdy se chystá přijet do Moskvy. Ukrajinský prezident reagoval stručně a sarkasticky: „Na raketě“, načež podle serveru Meduza zazněla ještě vulgární nadávka.

Plumes of smoke rise from fires (centre) at an oil refinery following what the authorities say is a Ukrainian drone strike in the course of the Russia-Ukraine conflict, in Moscow
Z požárů v ropné rafinerii stoupají oblaka kouře po útoku ukrajinského dronu, k němuž podle úřadů došlo v rámci rusko-ukrajinského konfliktu v Moskvě. Foto: Reuters – Stringer

Tvrdé útoky pokračují

Jen několik hodin před jejich vystoupeními i po nich pokračovaly útoky na obou stranách. Ukrajina v posledních dnech podnikla rozsáhlé dronové operace proti cílům hluboko na ruském území, zatímco Rusko pokračovalo v úderech proti ukrajinským městům a energetické infrastruktuře.

Podle deníku The Kyiv Independent otřáslo ve čtvrtek v časných ranních hodinách ukrajinskou metropolí Kyjev přibližně deset silných explozí, které zabily nejméně dva lidi. Dalších nejméně osm lidí bylo zraněno.

Později úřady informovaly i ruském útoku na zemědělský podnik v Charkovské oblasti, který zabil šest lidí a osm zranil. Jde o zaměstnance firmy, kteří třídili zeleninu.

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Drsní nebyli jen Ukrajinci

Tvrdý tón vůči Moskvě nezazníval pouze z ukrajinské strany. Například polský ministr zahraničí Radosław Sikorski v New Yorku varoval před únavou z války a vyzval spojence, aby nepřestávali podporovat Kyjev.

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„Nechceme konflikt eskalovat, ale Putin musí vědět, že nebudeme jen nečinně sedět a čekat na jeho další tah,“ uvedl.

Podle něj nesmí Evropa zapomínat, že za politickými debatami stojí každodenní lidské ztráty a utrpení způsobené válkou.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na Valném shromáždění OSN v New Yorku.Foto: Reuters – Shannon Stapleton

Moskva ovšem ukrajinská prohlášení odmítla. Lavrov ve svých vystoupeních opakoval dlouhodobé argumenty Kremlu o odpovědnosti Západu za konflikt a obvinil Kyjev i jeho spojence z maření diplomatického řešení.

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Ruské ministerstvo zahraničí zároveň označilo ukrajinské útoky na ruském území za teroristické akce a zdůraznilo, že Rusko navzdory nim pokračuje v plnění svých vojenských cílů.

Podívejte se na video ze zákulisí OSN od našeho reportéra na místě:

Část rozhovoru s Petrem Macinkou pro Aktuálně.cz v New Yorku jsme experimentálně natočili na Meta brýle. Ministr zahraničí v ní zavzpomínal, jak prožíval 11. září 2001. | Video: Daniel Kraus
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