Zahraničí

Proč děkuje novinář kapitalismu a armádě? Emotivní výpověď z mrznoucího Kyjeva

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

„Právě jsem projížděl svou čtvrtí v Buči, kde je -12 °C, šedá zamrzlá obloha a v ulicích sněží,“ popisuje známý ukrajinský novinář Ilja Ponomarenko svůj den v Buči na předměstí Kyjeva. A vysvětluje, jak i přes výpadky elektřiny fungují obchody a může si koupit pizzu.

People use a flashlight as they walk during a power blackout in Kyiv
Blackout v Kyjevě po ruském raketovém a dronovém útoku (foto z prosince 2025).Foto: Reuters
„Není elektřina, což znamená, že není ani topení. A přesto, holičství je otevřené, sushi bar je otevřený, cukrárna v přízemí je otevřená, supermarket plně funguje na dieselový generátor a všechny obchody uvnitř jsou otevřené,“ popisuje Ponomarenko na síti X s odkazem na masivní ruské údery na ukrajinskou infrastrukturu. Jen tento týden mířilo i 44 útoků denně na energetiku a kritickou infrastrukturu v 11 oblastech. Výsledkem je 70 % Kyjeva bez proudu, stovky tisíc domácností bez elektřiny a tepla v Kyjevě a okolí; poškozené elektrárny a trafostanice a výpadky proudu v celé zemi. Jenže to Ukrajince nezlomilo.

„Platba přes Apple Pay je jako vždy bez problémů. Lidé sedí v kavárnách s notebooky a pracují. Uvnitř je zima, takže zaměstnanci i návštěvníci nosí kabáty a rukavice a zahřívají se čajem,“ popisuje novinář situaci ve svém bydlišti. „Mobilní služby fungují. Internet funguje. Nová Pošta (jakýsi ukrajinský ekvivalent Zásilkovny, ale mnohem propracovanější) funguje, žádné zpoždění zásilek. Autoservis za rohem je také otevřený.“

Ilja Ponomarenko, novinář, Ukrajina
Z archivu:Ilja Ponomarenko, novinář, UkrajinaFoto: Jan Hejl
Snímek z května 2024

A jaké ponaučení z tohoto příběhu nabízí? „Chvalte moderní kapitalistickou ekonomiku, trhy, mezinárodní obchod, technologii a prostou lidskou pracovitost. A samozřejmě – a to především – ukrajinské ozbrojené síly! Jen díky tomu všemu si můžete v zázemí během války – pod raketovými útoky, se zničenou elektrickou sítí a nefungujícím topením, uprostřed neobvykle kruté zimy – v klidu vzít pět minut na to, abyste si koupili horkou pizzu v supermarketu,“ uzavírá slavný ukrajinský novinář.

