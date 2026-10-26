Proč chce Kreml Evropu u jednacího stolu? Diplomaté varují před znepokojivým plánem

Ruské požadavky při nadcházejících mírových jednáních by se mohly týkat i zemí z východního křídla NATO. Podle diplomatických zdrojů deníku The Telegraph by Vladimir Putin mohl požadovat, aby aliance stáhla svou vojenskou přítomnost v Evropě na úroveň z roku 1997.
V polovině listopadu se mají v Abú Dhabí sejít zástupci Spojených států, Ruska a Ukrajiny. Jde o pokus vzkřísit mírové rozhovory, které naposledy proběhly před více než půl rokem.
Do jednání by se mohla zapojit také Evropa, jejíž účast požaduje poradce Kremlu pro zahraniční politiku Jurij Ušakov. Ten už dříve prohlásil, že EU a NATO začaly k ruským návrhům přistupovat „vážněji“ a že postoj Evropanů k ukončení konfliktu považuje za „klíčový“.
Podle diplomatických zdrojů deníku The Telegraph však může být motivem Ruska pro přizvání evropských zemí snaha využít nadcházející rozhovory k vyjednání ústupků ohledně rozšiřování aliance.
Britský list uvádí, že Vladimir Putin by mohl požadovat omezení vojenské přítomnosti NATO v Evropě na úroveň z roku 1997, tedy před rozšířením aliance o země bývalého východního bloku.
V praxi by to pak podle citovaných diplomatů mohlo znamenat tlak na stažení aliančních jednotek ze zemí, které s Ruskem přímo sousedí - Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Finska.
Moskva podobné požadavky vznesla už v prosinci 2021, několik měsíců před zahájením plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Tehdy žádala, aby NATO stáhlo svou vojenskou infrastrukturu na pozice z roku 1997 a dále se nerozšiřovalo na východ.
Putin dlouhodobě označuje rozšiřování aliance za jednu z hlavních příčin války na Ukrajině. Kreml zároveň už dříve naznačil, že by mohl v některých otázkách ustoupit, pokud budou splněny jeho klíčové požadavky, mezi něž patří také právě omezení vojenské přítomnosti NATO.
Co přimělo Putina vrátit se k jednacímu stolu?
Návrh na obnovení rozhovorů přivezl minulý týden do Petrohradu americký emisar Steve Witkoff, který s Putinem jednal přibližně tři hodiny.
Podle The Telegraph mohla Moskvu k návratu k jednacímu stolu motivovat možnost znovu předložit své požadavky, přičemž roli mohlo sehrát také americké rozhodnutí zrušit sankce týkající se vývozu ruských paliv.
Ušakov však očekávání od nadcházejících rozhovorů mírní. V nedělním rozhovoru pro ruskou televizi Vesti označil první schůzku za „zkušební kolo“ a uvedl, že výraznější pokrok neočekává.
V souvislosti s loňskými rozhovory Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce pak ruský diplomat prohlásil, že nepřinesly výsledky, v jaké Moskva doufala.
„Po Anchorage se zdálo, že americká administrativa by mohla být schopna něco nadiktovat a přimět Kyjev, aby se podřídil. Zatím se to ale nepodařilo,“ zhodnotil ruský představitel. „Nestačí totiž jednat pouze s Kyjevem. Musíme jednat s celou Evropou, která Kyjev plně podporuje,“ dodal.
Evropa se hlásí o slovo
Evropské země i Ukrajina jsou připraveny jednat o podobě evropské bezpečnosti po skončení války. Ruské požadavky na omezení vojenské přítomnosti NATO však odmítají.
Jeden z evropských politiků citovaný deníkem The Telegraph zdůraznil, že postoj Západu zůstává stejný jako v roce 2022, kdy NATO odmítlo požadavky Moskvy na stažení svých sil.
Evropské země zároveň usilují o výraznější roli v jednáních s Ruskem. Důvodem jsou obavy, že americký prezident Donald Trump při mírových rozhovorech dostatečně nehájí evropské zájmy.
Minulý týden The Telegraph informoval, že mezi možnými kandidáty na jednání s Vladimirem Putinem je také český prezident Petr Pavel. Podle diplomatických zdrojů už byli někteří z možných kandidátů osloveni.
Kromě Pavla se zmiňují také italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb, dánská premiérka Mette Frederiksenová a norský premiér Jonas Gahr Støre.
Pravděpodobnější než výběr jediného zástupce je však podle jednoho ze zdrojů vytvoření skupiny evropských lídrů. Takové řešení by mohlo předejít sporům mezi jednotlivými zeměmi o to, kdo bude Evropu zastupovat, i případnému vetování vybraného kandidáta.
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