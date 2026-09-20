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„Probrali jsme toho hodně.“ Zelenskyj mluvil Trumpem, dohodli se na schůzce

ČTK
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli večer oznámil, že hovořil se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a dohodli se na schůzce v New Yorku. Datum plánovaného jednání neupřesnil, nicméně do New Yorku se příští týden chystá řada světových státníků na Valné shromáždění OSN.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Snímek z 24. srpna 2026.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.Foto: REUTERS – Valentyn Ogirenko
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„Byla to důležitá konverzace, probrali jsme toho hodně. Dohodli jsme se, že se setkáme v New Yorku, a tato schůzka by toho mohla hodně změnit," napsal na sociální síti X ukrajinský prezident.

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Šéfovi Bílého domu podle svých slov poděkoval za nedávné vyslání jeho zmocněnců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Kyjeva. „Důkladně jsme probrali klíčové detaily a oni viděli situaci na Ukrajině na vlastní oči,“ napsal Zelenskyj.

Spojené státy v poslední době znovu zesílily snahy o ukončení ruské války proti Ukrajině. Witkoff s Kushnerem nedávno navštívili nejprve Moskvu a pak Kyjev. Jejich cesta do Evropy nicméně posun nepřinesla.

„Mírová cesta je naší prioritou číslo jedna. Existují nápady na kroky k deeskalaci a na řešení základních bezpečnostních otázek - energetické bezpečnosti, potravinové bezpečnosti a ochrany lidských životů,“ uvedl dále Zelenskyj s tím, že Kyjev je připraven podniknout v tomto směru vážné kroky.

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Na závěr ukrajinský prezident sdělil, že Trumpovi poděkoval za nedávné podepsání zákona zavádějícího rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a napomoci ukončení války.

Sankční balík je odkazem republikánského senátora Lindseye Grahama, který patřil ve Washingtonu mezi nejvýznamnější podporovatele Ukrajiny v její obraně proti ruské invazi, a který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny.

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