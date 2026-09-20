„Probrali jsme toho hodně.“ Zelenskyj mluvil Trumpem, dohodli se na schůzce

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli večer oznámil, že hovořil se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a dohodli se na schůzce v New Yorku. Datum plánovaného jednání neupřesnil, nicméně do New Yorku se příští týden chystá řada světových státníků na Valné shromáždění OSN.
„Byla to důležitá konverzace, probrali jsme toho hodně. Dohodli jsme se, že se setkáme v New Yorku, a tato schůzka by toho mohla hodně změnit," napsal na sociální síti X ukrajinský prezident.
Šéfovi Bílého domu podle svých slov poděkoval za nedávné vyslání jeho zmocněnců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Kyjeva. „Důkladně jsme probrali klíčové detaily a oni viděli situaci na Ukrajině na vlastní oči,“ napsal Zelenskyj.
Spojené státy v poslední době znovu zesílily snahy o ukončení ruské války proti Ukrajině. Witkoff s Kushnerem nedávno navštívili nejprve Moskvu a pak Kyjev. Jejich cesta do Evropy nicméně posun nepřinesla.
„Mírová cesta je naší prioritou číslo jedna. Existují nápady na kroky k deeskalaci a na řešení základních bezpečnostních otázek - energetické bezpečnosti, potravinové bezpečnosti a ochrany lidských životů,“ uvedl dále Zelenskyj s tím, že Kyjev je připraven podniknout v tomto směru vážné kroky.
Na závěr ukrajinský prezident sdělil, že Trumpovi poděkoval za nedávné podepsání zákona zavádějícího rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a napomoci ukončení války.
Sankční balík je odkazem republikánského senátora Lindseye Grahama, který patřil ve Washingtonu mezi nejvýznamnější podporovatele Ukrajiny v její obraně proti ruské invazi, a který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny.
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