Probouzí spícího Trumpa žena s tajným knoflíkem? Divoká teorie má prosté vysvětlení

Jak udržet 80letého Donalda Trumpa během oficiálních akcí vzhůru? To je otázka, kterou musí poradci amerického prezidenta řešit stále častěji. Internet teď ale přišel s vlastní, poněkud bizarní teorií. Podle ní má Trumpovi pomáhat žena, která má na břiše tajné tlačítko, jímž ho probouzí. Celá teorie má však mnohem jednodušší vysvětlení.
Všechno začalo během pondělní tiskové konference v Oválné pracovně, kde Donald Trump společně s ministrem zdravotnictví Robertem F. Kennedym Jr. oznamoval změny v doporučeních pro očkování dětí. Mnohem více pozornosti než samotný exekutivní příkaz však upoutala scéna, která se během konference odehrála.
Zatímco Trumpovi začala padat víčka a působil, jako by podřimoval, přímo za ním stála žena, jejíž opakované přikyvování a pohyby rukou po břiše upoutaly pozornost milionů uživatelů sociálních sítí.
Netrvalo dlouho a žena na záběrech – 26letá Jayme Leagh Franklinová – si na internetu vysloužila přezdívku „The Zapper“, tedy jakýsi Trumpův lidský dálkový ovladač či „Šokátor“.
Tato přezdívka vznikla na základě bizarní konspirační teorie, podle níž má prezidentův tým sledovat kamery, a jakmile si všimne, že Trump usíná, vyšle Franklinové nenápadný signál. Ta má následně stisknout tajné tlačítko na svém břiše, kterým vyvolá elektrický mikroimpuls, který prezidenta okamžitě probudí.
Příspěvky popisující tento pochybný mechanismus nasbíraly během několika hodin téměř 30 milionů zhlédnutí. Řada uživatelů v komentářích s nadsázkou podotýkala, že to sice zní neuvěřitelně, ale do zachycených záběrů to sedí až podezřele přesně.
Jednoduché vysvětlení
Realita je však o poznání střízlivější. Jayme Franklinová, bývalá zaměstnankyně Bílého domu a dnes šéfka konzervativního lifestylového magazínu The Conservateur, na šířící se teorii rychle zareagovala a celou situaci vysvětlila.
„Jsem prostě těhotná, vy podivíni,“ napsala stručně na síti X. Do věci se následně zapojil i její manžel Drake Franklin s tím, že může vyvrátit i zvěsti, že je Franklinová robot – žádné tlačítko, kterým by ji bylo možné vypnout, prý nemá.
Ospalého Joea vystřídal Spící Don
Ačkoli se teorie o lidském dálkovém ovladači ukázala jako jasný nesmysl, znovu otevřela vážnou debatu o Trumpově zdravotním stavu a mentální kondici. Trump, který roky častoval svého předchůdce Joea Bidena nálepkou „Ospalý Joe“, se sám čím dál častěji dostává do podobných situací.
Při nedávném slyšení v Kongresu například Demokraté pustili záběry, na nichž prezident zjevně spí ve chvíli, kdy ministr zahraničí Marco Rubio hovoří o válce s Íránem. Trump ovšem jakékoli problémy s usínáním dlouhodobě odmítá. V lednovém rozhovoru pro The Wall Street Journal například uvedl, že fotografie, na nichž má zavřené oči, často zachycují prostě jen okamžik, když mrká.
Podle nedávných průzkumů si však stále více Američanů myslí, že se jeho schopnosti vykonávat nejvyšší funkci postupně zhoršují. V dubnovém průzkumu Reuters/Ipsos jich 51 procent uvedlo, že se prezidentovy mentální schopnosti během loňska a začátku letoška zhoršily. A podle průzkumu listu The Washington Post a agentury Ipsos tomu, že Donald Trump disponuje dostatečnou duševní bystrostí potřebnou k výkonu nejvyšší funkce, věří jen 40 procent Američanů.
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