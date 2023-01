Udělali vše správně, volit ale nemohli. Jsme už frustrovaní, zlobí se Češi s průkazy

Adam Mach věděl, že během prvního kola prezidentských voleb bude u přátel v Kataru. Koncem prosince si proto požádal o voličský průkaz, který si měl vyzvednout přímo na ambasádě v Dauhá. Když ale v pátek 13. ledna dorazil na zastupitelský úřad, zjistil, že jeho průkaz tam na něj nečeká a on tak volit nesmí. Není zdaleka sám, voličské průkazy nedošly i dalším lidem.

Když Mach zjistil, že v Dauhá o jeho volebním průkazu nic nevědí, rozhodl se svůj výlet zkrátit. Opustil katarské hlavní město a o den dříve se vrátil do Česka, aby mohl v sobotu hlasovat v místě svého bydliště. Až v Praze ale zjistil, že i když voličský průkaz nikdy nedostal, tím, že si o něj požádal, byl ze seznamu voličů vyškrtnutý. Hlasovat nemohl nakonec ani doma.

"Volby jsou pro mě jako mladého člověka důležité, záleží mi na budoucnosti našeho státu," vysvětluje pro deník Aktuálně.cz třiadvacetiletý muž. "Snažil jsem se kontaktovat úřad v místě svého bydliště a zjistil jsem, že průkaz odesílali až 5. ledna na ministerstvo zahraničí. Do Prahy dorazil 9. ledna. Předpokládám, že než ministerstvo průkaz převzalo, nemělo šanci ho odeslat do Kataru během čtyř dnů."

Stejný problém mělo několik dalších Čechů, se kterými deník Aktuálně.cz mluvil. Tereza Kráčmarová je na pětiměsíční stáži v Evropském parlamentu v Bruselu. I ona si na začátku ledna, tedy v řádném termínu, žádala přes Portál občana o voličský průkaz.

Brusel měl i v minulosti problémy s voličskými průkazy a už před začátkem letošních voleb se na sociálních sítích začaly objevovat stížnosti lidí, kterým průkaz stále nedošel. Kráčmarová si proto raději zavolala na konzulát - a ten její doklad neměl.

"Snažila jsem se zjistit, co se stalo. Úřad z mého trvalého bydliště zásilku poslal a dostala jsem kód ke sledování zásilky. Nakonec se moje kamarádka v Česku dovolala na infolinku pošty a zjistila, že zásilka je na cestě do Spojeného království," líčí. I když chyba nebyla na její straně, volit stejně nemohla. Úřad jí nemohl vystavit nový doklad.

Frustrovaní mladí Češi

Ministerstvo zahraničních věcí o problému ví, podle něj ale na jeho straně k chybě nedošlo. "Ministerstvo zodpovídá za voličské průkazy, o které bylo zažádáno prostřednictvím zastupitelských úřadů, a ty jsme všechny vypravili řádně a včas," odpověděl na dotaz resort. Volební průkazy nedošly podle něj pouze v případě, kdy si o ně lidé žádali přes datovou schránku a posílaly je přímo úřady v místě bydliště.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) voličům radí, aby se v případě problémů obrátili právě na svůj obecní úřad, který volební průkaz vyřizoval. "Všem voličům, kteří se na ministerstvo obrátili, jsme se snažili ve spolupráci s jejich domovskou obcí a poštou pomoci a jejich zásilku s voličským průkazem dohledat. Což se také ve většině případů podařilo," uvedl pro Aktuálně.cz.

Počet nedoručených voličských průkazů se podle informací ministerstva vnitra pohyboval v jednotkách případů. Česká pošta eviduje celkem 19 reklamací. Podle zkušeností Kristýny, která si nepřála zveřejnit své příjmení, se ale problémy s voličskými průkazy každé volby opakují.

Kristýna pochází z menšího českého města, ale žije a pracuje v Praze. Kvůli častému stěhování mezi podnájmy se jí trvalé bydliště zatím měnit nechce. Voličský průkaz jí už během minulých prezidentských voleb přišel až v pondělí po prvním kole. Nyní na něj stále čeká, ačkoliv si o něj zažádala včas. Ve svém okolí má údajně i další lidi, kteří už podobný problém řešili.

"Jsem z toho hrozně frustrovaná," přiznává. "Mám pocit, že politické strany vůbec nemají motivaci to nějak změnit. Že mladá generace nikoho nezajímá. Víme, že to jsou hlavně mladí lidé, kteří potřebují voličské průkazy, a ne senioři. Pak ještě mají tu drzost si stěžovat, že mladí nechodí volit."

Digitalizovaný průkaz není možný

Kristýna by stejně jako Adam Mach a Tereza Kráčmarová volila v prvním kole jednoho z kandidátů nebo kandidátku, kteří se do druhého kola nedostali. I když přiznává, že v prvním kole by její hlas volby nerozhodl, v tom druhém už by tomu tak být mohlo.

Mach tento týden volit bude. Průkaz, který mu měl doputovat do Kataru, platil jen pro první kolo. Pro druhé si zažádal znovu a tentokrát si doklad raději osobně vyzvedl přímo na úřadě.

Zbylé dvě dívky stále čekají a nevědí, jestli se k nim průkazy dostanou včas. Uvítaly by digitalizaci celého procesu.

Podle Rakušana ale není možné volební průkazy posílat přes datovou schránku. "Voličský průkaz je tiskopis s ochrannými prvky, proto není možné doručit ho elektronicky. Hrozilo by jeho zneužití. Volič by si ho mohl vytisknout víckrát a opakovaně na něj hlasovat."

Digitalizace státní správy spadá pod ministra pro místní rozvoj a místopředsedu vlády Ivana Bartoše (Piráti). "S elektronickými voličskými průkazy je bohužel spjato mnoho problémů. Například elektronický seznam voličů by musel obsahovat informace o tom, kdo, kde a kdy hlasoval, což není žádoucí. Zatím bohužel neexistuje vhodná alternativa, která by zajistila bezpečnost celého procesu," uvedl jeho resort.

Další možnosti

Adam Mach a Kristýna Vágaiová, Češka žijící ve Skotsku, ale navrhují, že by se průkazy alespoň mohly vydávat dříve než 14 dní před volbami.

Vágaiová první kolo prezidentských voleb stihla, ale jen velmi těsně. Žije v Edinburghu, kde sice sídlí český konzulát, ale volit tam nejde. Rozhodly se proto s přítelkyní zaletět na víkend do Paříže a volby si zpestřit. "Mně průkaz přišel den před odletem a přítelkyni půl hodiny předtím, než jsme odcházely na letiště. Pošťáka jsme vyhlížely každý den od pondělka," vypráví. Jejich úřady přitom poslaly průkazy hned, jak to bylo podle zákona možné.

"Už dávno měla být korespondenční volba. Současná vláda před volbami tvrdila, že ji do těch prezidentských prosadí, ale neudělala to. Přitom by tak pomohla řadě lidí a zvýšila by volební účast," zlobí se. Jednu z vládních stran přitom volila i kvůli tomuto slibu.

Vláda se návrh zákona o správě voleb chystá projednat začátkem února. Návrh mimo jiné počítá s centrálním registrem voličů. "Díky tomuto registru bude možné žádat o voličský průkaz na kterémkoliv úřadě," dodává Rakušan.

"Volič si snadno vyzvedne průkaz v místě, kde žije, a nebude muset řešit vzdálenost od místa formálního trvalého bydliště, a tím se sníží závislost na doručení poštou," slibuje Bartošovo ministerstvo. Změny by měly být účinné od roku 2026 a platily by i v příštích prezidentských volbách.

