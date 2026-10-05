Problém pro Putina? Polovina rafinerií je mimo provoz, Ukrajinci navíc přitvrdí

Ukrajinské útoky vyřadily z provozu už více než polovinu ruských rafinérských kapacit. Oznámil to ukrajinský ministr obrany Jevhen Hmara s tím, že jde o výsledek koordinované kampaně dálkových úderů zaměřených na oslabení ruské válečné ekonomiky. Čísla je ale složité nezávisle ověřit.
„Důsledky ukrajinských operací nejsou vždy okamžitě viditelné, ale jejich dopad se hromadí a nakonec se stane znatelným,“ poznamenalo v neděli Hmarovo ministerstvo.
Podle Kyjeva se v posledních týdnech Ukrajincům podařilo zasáhnout rafinerie v Moskvě, Jaroslavli, Permu, Saratově a Syzrani. K tomu se cílem staly také petrochemický komplex KINEF v Kiriši či ropný terminál Ust-Luga u Baltského moře.
Ukrajinské ministerstvo obrany uvedlo, že dopady podobných operací nejsou vždy okamžitě viditelné, jejich efekt se však postupně kumuluje.
Ukrajinský generální štáb už v září tvrdil, že po útoku na moskevskou rafinerii bylo mimo provoz více než 45 procent ruských zpracovatelských kapacit. Nynější údaj 51 procent tak představuje další navýšení odhadu.
Kyjev zároveň argumentuje tím, že útoky vedou k nedostatku kvalitních pohonných hmot a komplikují zásobování ruské armády.
Obtížné ověřit
Nezávislé ověření ukrajinských tvrzení je ovšem obtížné. Agentura Reuters v posledních týdnech informovala například o zastavení provozu rafinerií v Syzrani a Saratově po útocích dronů.
Moskevská rafinerie, jedna z nejdůležitějších pro zásobování ruské metropole, podle zdrojů agentury navíc nemusí obnovit plný provoz ještě letos.
Rusy sice ukrajinské útoky bolí, už v minulosti ale ropný analytik Sergej Vakulenko v pořadu Spotlight News popsal, že jsou schopní rychle opravovat.
„Rafinační kolona má impozantní konstrukci, ale ve skutečnosti je poměrně jednoduchá, takže ji lze opravit pomocí svařování a plechu, poté uděláte několik tlakových zkoušek,“ řekl Vakulenko.
Rafinerie podle něj kromě vyhoření části zpracovávaného materiálu většinou útoky přežijí a Rusové jsou schopni je v řádu dnů, týdnů či maximálně tří měsíců opravit.
A to i díky starým sovětským normám, podle nichž jsou rafinerie stavěny tak, aby odolaly bombardování i tunovou leteckou pumou. Respektive aby takové bombardování poškodilo vždy maximálně jednu část.
Zesílení útoků
Prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden oznámil, že Ukrajina bude údery na ruskou energetickou infrastrukturu dále zintenzivňovat. Označil je za reakci na rozsáhlé ruské útoky proti ukrajinské civilní infrastruktuře. Moskva naopak avizovala zesílení vlastních úderů na ukrajinské cíle.
Ukrajinské ministerstvo obrany zároveň uvedlo, že letos ztrojnásobilo výrobu a nákupy dálkových útočných dronů, které umožňují zasahovat cíle hluboko na ruském území.
Připomeňte si archivní epizodu pořadu Spotlight s ropným analytikem Sergejem Vakulenkem z berlínského centra Carnegie:
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