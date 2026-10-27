Problém, o kterém se v práci mlčí. Menopauza připravuje ženy o peníze i kariéru

Vlivné evropské odbory tvrdí, že miliony Evropanek kvůli příznakům menopauzy přicházejí o výdělky, kariérní postup i část budoucího důchodu. Požadují proto lepší pracovní podmínky a konkrétní opatření na ochranu zaměstnankyň. Evropské instituce už se tématem zabývají, závazná pravidla ale zatím na stole nejsou.
Evropská konfederace odborových svazů (ETUC), která zastupuje pracovníky napříč Evropou, chce, aby zaměstnavatelé více zohledňovali zdravotní obtíže spojené s menopauzou. Podle odborů současná pravidla nedostatečně chrání ženy, protože vycházejí především z pracovních podmínek typických pro muže.
ETUC požaduje, aby zaměstnavatelé při organizaci práce zohledňovali například teplotu na pracovišti, větrání a dostupné zázemí. Prosazuje také pružnější pracovní dobu, možnost práce na dálku, ergonomické úpravy a školení pro vedoucí pracovníky i personalisty.
Opatření by se podle odborů měla vyjednávat se zaměstnanci a odborovými organizacemi, následně zavádět do praxe a kontrolovat.
„Zdravotní rizika spojená s prací, kterým ženy čelí, zůstávají v právních předpisech z velké části opomíjena. Ty jsou stále zaměřené na pracovní místa, v nichž převažují muži,“ vysvětluje zástupkyně generálního tajemníka ETUC Isabelle Schömannová.
Podle ní je nejvyšší čas, aby zákony odpovídaly realitě dnešních zaměstnanců, napsal server Euronews.
Menopauza obvykle nastává mezi 45. a 55. rokem života a přibližně 85 procent žen zažije alespoň jeden z jejích příznaků. Patří mezi ně návaly horka, únava, poruchy spánku, bolesti kloubů, úzkosti nebo potíže se soustředěním. Zhruba 30 procent žen má obtíže, které ovlivňují jejich schopnost pracovat, uvádí Euronews.
Ztráta příjmů a nižší důchody
To se může projevit i na výplatní pásce. Výzkum citovaný odborovou konfederací zjistil, že v Norsku klesly příjmy žen do čtyř let od diagnózy menopauzy o 7,4 procenta. Přispělo k tomu nedobrovolné zkracování pracovní doby, nemocenská i promarněné příležitosti k povýšení.
„Ztráta příjmů, promarněná povýšení a nižší důchody – to je cena, kterou miliony žen platí za to, že se pracovní podmínky nedokázaly přizpůsobit menopauze,“ uvedla Schömannová.
Kampaň přichází v době, kdy menopauza získává stále větší pozornost v agendě EU zaměřené na rovnost žen a mužů.
Evropská komise ji zahrnula do své Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2026–2030, zveřejněné letos v březnu. Počítá mimo jiné se studií ekonomických a společenských přínosů odstraňování rozdílů v oblasti zdraví žen, včetně menopauzy, která je plánována na rok 2028. Samostatnou strategii ani konkrétní právní úpravu však zatím nenavrhla.
Menopauza jako priorita
Dál chce zajít Evropský parlament. Španělská socialistická europoslankyně Lina Gálvezová připravila návrh zprávy, podle níž by se menopauza měla stát ekonomickou, pracovní a sociální prioritou.
Dokument vyzývá k vytvoření samostatné strategie EU, rozšíření výzkumu, kampaním proti stigmatizaci a lepšímu přístupu ke zdravotní péči.
Parlamentní výbor se návrhem teprve zabývá. Plenární projednávání se podle předběžného harmonogramu očekává v dubnu 2027. Zpráva zatím není schválenou politikou EU.
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