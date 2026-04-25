Pro zvířata je lepší jaderná havárie než přítomnost lidí. Co se ukázalo za 40 let od Černobylu?

Jaderná katastrofa nemusí být pro přírodu úplnou pohromou. Jak ukazuje příklad černobylské havárie, od níž letos uběhne právě 40 let, následný odchod lidí ze zasažené oblasti může místním zvířatům naopak velmi prospět. Podobně na tom je příroda i v dalších oblastech, které lidé museli nuceně opustit.
„Počet vlků je sedmkrát vyšší než před nehodou, protože se snížil tlak ze strany člověka,“ říká pro deník Guardian environmentální vědec Jim Smith z Portsmouthské univerzity. Řeč je o okolí černobylské elektrárny, které vědec studuje již více než 30 let. V této zóně se pak nedaří jen vlkům, ale i losům, srnkám a jelenům či králíkům. Domov zde našel také například vzácný kůň Převalského, kterých zde žijí desítky.
Od známé jaderné katastrofy v neděli uplyne 40 let. V druhé polovině 80. let zde výbuch čtvrtého bloku jaderné elektrárny kontaminoval okolí mnoha nebezpečnými látkami a radiací. Jak ale nyní uvádějí odborníci, čtyři desítky let od pohromy část přírody v okolí zřejmě prospívá kupodivu více, než kdyby byla ponechána místním obyvatelům. Ti totiž byli z okolní oblasti o rozloze 4200 kilometrů čtverečních po výbuchu evakuováni. Z kraje rozprostírajícího se až do sousedního Běloruska odešlo celkem více než 300 tisíc lidí.
Ačkoliv se odborníci přesně neshodují v názorech na dlouhodobé dopady radiace na životní prostředí, shodnou se na přínosech pro volně žijící zvířata a ekosystémy, kterým prospěl odchod lidí a opětovné zalesnění krajiny. Na tisících kilometrech čtverečních vlastně vznikla rezervace.
„Ekosystém v uzavřené zóně je na tom mnohem lépe než před havárií,“ uvádí Jim Smith. „Je to velmi výmluvná ukázka toho, jaký relativní dopad má nejhorší jaderná havárie na světě a jaký dopad má lidská přítomnost, která je naproti tomu zničující,“ dodal výzkumník. Lidská přítomnost by tak zkrátka pro prostředí byla mnohem ničivější než dopady jaderné katastrofy.
To ale neznamená, že na místní zvěř nemá nyní jaderná havárie žádný vliv. Vědci například poukazují na to, že místní vlaštovky patří mezi druhy, u nichž došlo ke snížení reprodukční úspěšnosti. „Podíl spermií s abnormální morfologií byl u vlaštovek obecných z Černobylu zvýšený,“ uvádí odborníci v dříve publikované studii. Podle nich to zavinila právě radioaktivní kontaminace. To ale neplatí pro všechna zvířata, jichž v okolí elektrárny naopak přibývá.
Černobyl přitom není jedinou podobnou zónou, kde vědci pozorují příznivý vliv nepřítomnosti lidí na přírodu. Dalším příkladem může být například okolí japonské jaderné elektrárny Fukušima, které bylo evakuováno po havárii reaktoru v roce 2011. Ve velkém se zde po odchodu lidí rozmnožili například divočáci, makakové červenolící a mývalové. Divoká prasata se dokonce přemnožila tak, že je třeba jejich počty regulovat.
„Lidé jsou obecně prokletím přírody a zdá se, že pokud jsou odstraněni, příroda vzkvétá, a to i za přítomnosti chronického záření,“ říká tak výzkumník Thomas Hinton, který poblíž Fukušimy provedl rozsáhlý terénní výzkum fauny a flóry.
Podobně pak, ač bez dopadů radioaktivní havárie, prospěl přírodě i odchod lidí z demilitarizované zóny mezi Jižní a Severní Korejí. Více než 70 let bez přítomnosti lidí tuto oblast proměnilo v přírodní rezervaci.
Žije zde 38 procent z 267 ohrožených druhů Jižní Koreje. Jde například o kabara pižmového, kočku bengálskou, medvěda ušatého či gorala východního. V demilitarizované zóně taktéž žije sedm z celkových 15 druhů jeřábů na světě, mezi nimiž nechybí ani ohrožený jeřáb bělošíjí a jeřáb mandžuský. Prostor jim poskytují místní mokřady, které v krajině mimo vylidněné pásmo naopak mizí.
Mohlo by vás zajímat: Zaspali jsme. Obranu proti dronům nemá vůbec nikdo, varuje expert. Nadějí je Ukrajina
ŽIVĚ Noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně sedm lidí, desítky dalších utrpěly zranění
Ukrajina čelila v noci na sobotu rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, oznámilo ukrajinské letectvo s tím, že 580 donů a 30 střel bylo zneškodněno. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo pět lidí a dalších 34 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
ŽIVĚ Fotbalová liga živě: Základní část vrcholí, derby se hraje v Praze i na severu
Sledujte souhrnný online přenos z posledního kola základní části fotbalové Chance Ligy.
Osmnáctka na MS znovu překvapila. Tentokrát ale nepříjemně
Čeští hokejisté do 18 let podlehli v třetím utkání na mistrovství světa ve skupině B v Bratislavě Německu 2:3 v prodloužení. Po předchozích vítězstvích nad Američany a Švédy svěřenci kouče Jana Tomajka na turnaji poprvé prohráli a promarnili šanci zajistit si s předstihem postup do čtvrtfinále play off. Němci po dvou porážkách dosáhli na první body.
ŽIVĚ Íránci potvrdili zadržení další lodě, letiště v Teheránu obnovilo komerční lety
Íránské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že zabavily loď podezřelou ze spolupráce s americkými ozbrojenými silami. Plavidlo se údajně dopustilo četných porušení námořních předpisů a ignorovalo varování. IRGC zabavily loď Epaminondas, plující pod liberijskou vlajkou, která v posledních šesti měsících opakovaně vplouvala do amerických přístavů, uvedla agentura TASS s odvoláním na íránská média.
Americký syn české hvězdy neměl nárok. Menšík ho vyřídil za 67 minut
Tenista Jakub Menšík vstoupil do antukového turnaje Masters v Madridu ve druhém kole hladkou výhrou 6:3, 6:4 nad Američanem Martinem Dammem.