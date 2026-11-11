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„Přiznejme si to: Putin není izolovaný.“ Politik popsal telefonát, za který to schytal

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
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Norský premiér Jonas Gahr Støre promluvil o svém nedávném telefonátu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Přiblížil, jak hovor probíhal, podělil se o své hodnocení Putinova vystupování a vyjádřil se také ke kritice, kterou telefonát vyvolal. Sdílel rovněž svůj pohled na probíhající mírová jednání v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech.

Russia's President Vladimir Putin meets with Vietnam's President To Lam in Moscow
Ruský prezident Vladimir Putin.Foto: Reuters – Maxim Shipenkov
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Celkem 90minutový rozhovor s ruským prezidentem inicioval Støre společně s finským prezidentem Alexanderem Stubbem 27. října. Šlo o neobvyklý krok ze strany evropských politiků, kteří od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 prosazují izolaci Moskvy.

Telefonát navíc nebyl předem koordinován s dalšími evropskými státy, což vyvolalo nelibost například v Dánsku a v Lotyšsku. Italská premiérka Giorgia Meloniová pak hovor s Putinem uvedla jako jeden z příkladů „chaotického přístupu“ Evropanů.

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„Riskujeme, že Evropu odsoudíme k bezvýznamnosti v celém vyjednávacím procesu,“ napsala v dopise předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi. Evropští lídři by tak měli rozhodnout, kdo bude sedmadvacítku při vyjednávání zastupovat.

Støre ale rozhodnutí zavolat Putinovi hájí. „Přiznejme si to: Putin není izolovaný. Jediný hlas, který se do Moskvy dostává, přichází z Washingtonu,“ řekl serveru Politico.

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Podle něj je iluzorní očekávat, že válka skončí, aniž by Evropa s Moskvou komunikovala. „Jsme přesvědčeni, že by se k Putinovi měly dostávat také evropské hlasy, které mu vysvětlí, proč a jak podporujeme Ukrajinu,“ dodal Støre.

„Profesionální“ a „racionální“ Putin

Norský premiér zároveň popsal, jak na něj ruský prezident během hovoru působil. Jeho vystupování označil za „profesionální“ a „racionální“. Obě strany se podle něj předem dohodly, že si nebudou skákat do řeči a budou se držet svých vyjádření.

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Støre také odmítl zprávy, podle nichž ruský prezident během telefonátu oba severské představitele poučoval o slovanských dějinách a používal je k ospravedlnění války. „Musím jen říct, že jsem u toho byl. Nic takového neudělal,“ uvedl.

O tom, že ruský prezident hovor, který měl původně trvat zhruba 20 minut, „protáhl“ dlouhou přednáškou o slovanských dějinách, informoval jako první britský list Financial Times s odvoláním na své anonymní zdroje. Putin údajně chtěl historickým výkladem dokázat, že Ukrajinci a Rusové tvoří jeden národ.

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Støre už dříve zprávu odmítl a britský deník vyzval, aby informaci stáhl. Financial Times to však odmítly.

Navzdory poměrně pozitivnímu hodnocení Putinova vystupování ale norský premiér nevěří, že ruský prezident skutečně touží po míru. „Kdyby chtěl mír, žádná válka by na začátku vůbec nevypukla. Kdyby chtěl mír během těchto pěti let, kdy vidí, že jeho země zaostává, že se sousední státy stávají členy NATO a že jeho lidé umírají, válka už by skončila,“ řekl Støre.

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Nízká očekávání

Od jednání v Abú Dhabí, která probíhají od úterý do středy za účasti zástupců Ruska, Ukrajiny a Spojených států, pak Støre žádný zásadní průlom neočekává.

Norský premiér se v rozhovoru vyjádřil také k otázce, kdo by měl Evropu při jednáních o Ukrajině zastupovat. Podle něj by evropské státy měly nejprve sjednotit své základní požadavky a cíle a následně pověřit jednoho či více zástupců, aby je tlumočili Washingtonu i Moskvě.

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Jako možnou platformu pro takové zastupování zmínil skupinu E3, kterou tvoří Německo, Francie a Velká Británie. Připustil ale, že by Evropu mohl reprezentovat i jediný člověk.

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Podobnou potřebu koordinace zdůraznil také český prezident Petr Pavel. Upozornil, že nejednotný postup evropských zemí oslabuje jejich důvěryhodnost a může vést k tomu, že o budoucnosti kontinentu rozhodnou jiní.

Evropa by si podle něj měla vyjasnit nejen společnou vyjednávací pozici, ale také to, kdo ji bude při rozhovorech zastupovat. Pavel zároveň připustil, že dosažení shody všech evropských států může být obtížné.

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