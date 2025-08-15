Přívalové povodně v Pákistánu si vyžádaly na 50 obětí, desítky lidí jsou nezvěstné

Největší ztráty zaznamenaly úřady v provinciích Gilgit-Baltistán a Chajbar Paštúnchwá na severu a severozápadě Pákistánu. Více než 30 lidí zůstává nezvěstných.
V Chajbar Paštúnchwá záchranáři několik hodin zachraňovali turisty, kteří uvízli v okrese Mansehra, sdělil AP mluvčí záchranářské služby.
Sever a severozápad Pákistánu sužují časté povodně, které způsobují sesuvy půdy. Od 26. června tam úřady zaznamenaly přes 360 úmrtí spojených s intenzivními dešti, píše AP. Odborníci tvrdí, že kvůli klimatické změně jsou náhlé a intenzivní lijáky v zemi stále častější.