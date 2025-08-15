Zahraničí

Přívalové povodně v Pákistánu si vyžádaly na 50 obětí, desítky lidí jsou nezvěstné

před 34 minutami
Přívalové povodně vyvolané intenzivními dešti si za posledních 24 hodin vyžádaly zejména na severozápadě Pákistánu nejméně 49 obětí, píše agentura AP s odkazem na místní úřady. Záchranáři zatím evakuovali 1300 turistů uvězněných v horské oblasti, která je náchylná na sesuvy půdy.
Největší ztráty na životech záplavy způsobily podle úřadů v provinciích Gilgit-Baltistán a Chajbar Paštúnchwá na severu a severozápadě Pákistánu.
Největší ztráty na životech záplavy způsobily podle úřadů v provinciích Gilgit-Baltistán a Chajbar Paštúnchwá na severu a severozápadě Pákistánu.

Největší ztráty zaznamenaly úřady v provinciích Gilgit-Baltistán a Chajbar Paštúnchwá na severu a severozápadě Pákistánu. Více než 30 lidí zůstává nezvěstných.

V Chajbar Paštúnchwá záchranáři několik hodin zachraňovali turisty, kteří uvízli v okrese Mansehra, sdělil AP mluvčí záchranářské služby.

Sever a severozápad Pákistánu sužují časté povodně, které způsobují sesuvy půdy. Od 26. června tam úřady zaznamenaly přes 360 úmrtí spojených s intenzivními dešti, píše AP. Odborníci tvrdí, že kvůli klimatické změně jsou náhlé a intenzivní lijáky v zemi stále častější.

 
