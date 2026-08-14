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Zahraničí

Přívalové deště poblíž Tokia si vyžádaly životy nejméně čtyř lidí

ČTK

Nejméně čtyři lidé zemřeli při záplavách po prudkých bouřích východně od japonské metropole Tokia, informovaly v pátek agentury AFP a AP. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy ochromily část dopravy zejména v prefektuře Čiba na ostrově Honšú. Desítky tisíc domácností se ocitly bez elektřiny, tisíce lidí přes noc uvázly na letišti Narita u Tokia.

A flooded area after heavy rain in Oamishirasato
V pátek ráno intenzita deště poklesla, v průběhu dne ale meteorologové předpovídají další zesílení. (Oamishirasato, Japonsko, 14. srpna 2026)Foto: REUTERS – Issei Kato
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Ve čtvrtek večer se do oblasti přihnal přívalový liják, při němž padaly srážky s intenzitou až 100 milimetrů za hodinu. Místní meteorologové uvádějí, že podobná síla deště zde nemá precedens.

„V minulosti jsem řešil mnoho katastrof, ale takovýto případ jsem nezažil,“ citovala stanice BBC guvernéra Čiby Tošihita Kumagaje. Nyní je podle něho prioritou záchrana životů lidí, v terénu jsou všechny dostupné týmy záchranářů.

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Podle místních úřadů je mezi oběťmi 66letá žena, která zahynula v automobilu na zaplavené silnici. Dalším mrtvým je muž, jehož tělo objevili na jiné zaplavené komunikaci, další člověk zkolaboval a zemřel po převozu do nemocnice. Úřady se obávají, že počet obětí poroste, nejméně jeden člověk se pohřešuje.

V pátek ráno intenzita deště poklesla, v průběhu dne ale meteorologové předpovídají další zesílení.

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Metropolitní oblast Tokia se ještě nevzpamatovala ze zásahu tropické bouře Chan-hom, která ji sužovala ve středu, jen čtyři dny poté, co se Japonskem přehnal tajfun Dolphin.

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