Příštím předsedou vojenského výboru NATO bude německý generál Breuer

Příštím předsedou vojenského výboru Severoatlantické aliance (NATO) bude dosavadní nejvýše postavený vojenský činitel německé armády Carsten Breuer. Na síti X to dnes oznámil Giuseppe Cavo Dragone, jenž tuto pozici zastává nyní. Doplnil, že ho Breuer nahradí příští rok v červenci. V letech 2015 až 2018 tento post zastával současný český prezident Petr Pavel.
"Vaše operační úsudky, hluboká znalost této aliance i (zkušenosti z) vedení německých ozbrojených sil budou pro NATO přínosem," uvedl Cavo Dragone na adresu Breuera, který nyní působí jako generální inspektor bundeswehru, tedy nejvýše postavený vojenský činitel německé armády.
Budoucího šéfa vojenského výboru NATO dnes zvolili nejvýše postavení vojenští činitelé členských zemí aliance v Kodani. Podle dřívějších informací bruselského serveru Euractiv vybírali mezi ním a kanadskou generálkou Jennie Carignanovou.
Předseda vojenského výboru je nejvýše postaveným vojenským představitelem NATO, působí mimo jiné jako hlavní vojenský poradce politického šéfa aliance - generálního tajemníka, kterým je v současné době Mark Rutte. Šéf výboru je důležitým spojovacím článkem mezi politickou a vojenskou úrovní NATO.
Jednašedesátiletý Breuer nastoupí do funkce v době, kdy aliance prožívá bouřlivé období, napsala dnes agentura Reuters s tím, že americký prezident Donald Trump požaduje, aby evropské země, po desetiletích amerického vedení, převzaly hlavní zodpovědnost za obranu Evropy.
Přes čtyřicet let v armádě
Breuer vstoupil do německé armády v roce 1984, tedy ještě v době studené války, kdy sloužil v jednotce protivzdušné obrany. V roce 2014 působil v rámci mezinárodních sil NATO v afghánském Kábulu. Někdejší německý kancléř Olaf Scholz si ho později podle Reuters vybral do čela krizového výboru, který pomáhal řídit německou reakci na pandemii nemoci covid-19.
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