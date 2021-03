"Přistání bylo měkké, krásný let končí." A pak Muskova raketa vybuchla

Zkušební let prototypu rakety Starship společnosti SpaceX podnikatele Elona Muska skončil na třetí pokus úspěšným přistáním. Několik minut nato ovšem raketa explodovala. Raketa nejprve úspěšně dosáhla výšky deseti kilometrů, než začala opět klesat. Pak se obrátila do svislé polohy a dosedla přesně na určeném místě. Let trval šest minut a 30 vteřin.

