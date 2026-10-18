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Zahraničí

Zavřete hranice, než bude pozdě! Trump hřímal kvůli lidem, kteří zapalují Francii

US President Trump attends a rally to support Republican congressional candidates, in Highland Heights
Fire in Limoges city hall amid protests in France
Aftermath of clashes during a national day of protests against the cost of living and rising fuel prices, in Paris
Aftermath of clashes during a national day of protests against the cost of living and rising fuel prices, in Marseille
Aftermath of clashes during a national day of protests against the cost of living and rising fuel prices, in Paris
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Donald Trump vyzval k uzavření hranic, „než bude příliš pozdě“. |
Foto: Reuters – Kevin Lamarque
ČTK,Zahraničí
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Americký prezident Donald Trump i jeho viceprezident J.D Vance připisují sobotní střety v ulicích francouzských městech migraci. Trump v příspěvku na své síti Truth Social pak vyzval k uzavření hranic. Oba politici se proti migraci vymezují dlouhodobě.

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„Francie hoří! Imigrace lidí ze zcela odlišného světa, lidí s nenávistí ve svých srdcích, rozbila tuto kdysi skvělou zemi,“ napsal v neděli Trump na sociální síti. Vyzval k uzavření hranic, „než bude příliš pozdě“. Podobně se Trump vyjádřil i k dřívějším protestům studentů na francouzských středních školách.

„Západní liberálové ve jménu rozmanitosti a soucitu importovali do Francie i dalších zemí třetí svět. Zanedbali přitom zásadní otázky asimilace a vzájemné slučitelnosti,“ uvedl Vance na síti X v komentáři k videu, které zachycuje hořící radnici ve francouzském Limoges.

„Byli varováni, že to takhle dopadne, ale nedbali na to,“ dodal s tím, že se modlí, aby Francie, „krásná země s úžasnými lidmi, učinila tomuto šílenství přítrž, než shoří další památky“.

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V době, kdy do voleb do amerického Kongresu zbývají necelé dva týdny, republikánský politik dále napsal, že podobná budoucnost by mohla čekat i Spojené státy, pokud by demokraté získali kontrolu nad Kongresem. „Doufám, že to Američané sledují,“ uvedl.

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Členové Republikánské strany doufají, že v nadcházejících volbách 3. listopadu obhájí těsnou většinu jak ve Sněmovně reprezentantů, tak v Senátu.

Ve Francii byly protesty proti vysokým životním nákladům, kterých se zúčastnily statisíce lidí, většinou pokojně, ale některé narušily závažné výtržnosti. Francouzská vláda je přičetla osobám z řad krajní levice.

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Ve Spojených státech uplatňuje Trumpova administrativa vůči migrantům tvrdou politiku a často se chlubí hromadnými deportacemi. Prezident i viceprezident v minulosti také opakovaně kritizovali Evropu za její údajně příliš benevolentní azylovou a migrační politiku.

V sobotu se v celé Francii konaly demonstrace proti zvyšování životních nákladů. Na okraji protestů v Paříži a některých dalších městech se odehrály střety. Média informují o rabování luxusních butiků i supermarketů a útocích na sídla úřadů. V Limoges byla zapálena radnice, v Lyonu sídlo místní turistické centrály.

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