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„Příšerně ošklivé, měli by to zbourat.“ Trumpova megastavba už přerůstá i Bílý dům

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka
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Nový taneční sál, který nechává Donald Trump vybudovat v areálu Bílého domu, už svou velikostí převyšuje samotné historické prezidentské sídlo. Snímek rozestavěné budovy, který se rozšířil na sociálních sítích, vyvolal ostré reakce. Někteří uživatelé stavbu označili za ošklivou, jiní dokonce volají po jejím zbourání.

Nový taneční sál, který nechává Donald Trump vybudovat v areálu Bílého domu, svou velikostí začíná zastiňovat i samotné historické prezidentské sídlo.
Nový taneční sál, který nechává Donald Trump vybudovat v areálu Bílého domu, svou velikostí začíná zastiňovat i samotné historické prezidentské sídlo.Foto: X/@DanScavino
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Nový taneční sál, který nechává Donald Trump vybudovat v areálu Bílého domu, svou velikostí začíná zastiňovat i samotné historické prezidentské sídlo.
Nový taneční sál, který nechává Donald Trump vybudovat v areálu Bílého domu, svou velikostí začíná zastiňovat i samotné historické prezidentské sídlo.
Nový taneční sál, který nechává Donald Trump vybudovat v areálu Bílého domu, svou velikostí začíná zastiňovat i samotné historické prezidentské sídlo.
Nový taneční sál, který nechává Donald Trump vybudovat v areálu Bílého domu, svou velikostí začíná zastiňovat i samotné historické prezidentské sídlo.
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11 fotografií

Snímek pochází z videa natočeného z prezidentského vrtulníku Marine One, které na síti X zveřejnil zástupce Trumpova štábu Dan Scavino. Je na něm vidět mohutná konstrukce, která se tyčí nad Bílým domem a výrazně ho převyšuje. Záběr začali následně šířit i další uživatelé a brzy se rozpoutala debata o podobě i proporcích celé stavby.

„Páni, ten taneční sál Bílého domu je… opravdu něco. A to říkám ještě velmi mírně,“ komentoval fotografii bývalý šéf výzkumné agentury Ipsos Ben Page.

Další uživatelé už však tak zdrženliví nebyli. „Hrozné. Samotný Bílý dům teď vedle té druhé budovy vypadá jako ten menší,“ cituje deník The Telegraph jednoho z nich. Jiný komentující dokonce vyzval k demolici: „Měli by to zbourat. Bílý dům to svou velikostí zastiňuje, a navíc je to příšerně ošklivé. Vyhozené peníze.“

Rozpočet nabobtnal na trojnásobek, stavba má pojmout tisíc lidí

Trump výstavbu nového tanečního sálu oznámil už loni v červenci. Původně mělo jít o prostor o rozloze zhruba 8360 metrů čtverečních pro 650 hostů. Prezident však kapacitu postupně navyšoval, až se ustálila na současných 999 osobách.

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S rostoucími rozměry však výrazně narostl i rozpočet. Původně měl projekt stát 200 milionů dolarů (přibližně 4,2 miliardy korun), náklady se ale rychle vyšplhaly na téměř dvojnásobek. V březnu pak deník The Washington Post zveřejnil interní odhad zhotovitele, který počítal s částkou až 600 milionů dolarů. Konečná cena zatím nicméně není známá.

Prezident již dříve uvedl, že část výstavby financuje z vlastních prostředků, zatímco zbytek pokryjí soukromí dárci. Mezi nimi jsou technologické giganty Amazon, Apple, Meta, Microsoft či Google, přispěla ale i zbrojařská společnost Lockheed Martin nebo investiční skupina Blackstone.

Plány na nový taneční sál v areálu Bílého domu.
Plány na nový taneční sál v areálu Bílého domu.Foto: National Capital Planning Commission/ Shalom Baranes Associates

V květnu navíc republikáni navrhli vyčlenit na projekt jednu miliardu dolarů z federálního rozpočtu. Trump tento krok obhajuje tím, že součástí komplexu budou i bezpečnostní prvky, včetně přistávací plochy pro drony na střeše, které by podle něj měly být hrazeny ze státních peněz.

Budoucnost přinejmenším těch částí projektu, které mají být hrazeny z federálních peněz, je nicméně v současnosti nejistá. Vzhledem k tomu, že demokraté po vítězství ve volbách do Kongresu brzy ovládnou Sněmovnu reprezentantů i Senát, bude pro Trumpa mimořádně složité prosadit v zákonodárném sboru podporu pro své okázalé projekty.

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I další Trumpův projekt má problémy. Ozvali se Kennedyovi

Mezi další velkolepé plány amerického prezidenta patří také 76 metrů vysoký vítězný oblouk ve Washingtonu a i jeho výstavbu provázejí komplikace. Proti jeho vzniku se nově postavilo také devět členů rodiny Kennedyových, kteří se obrátili na federální soud s cílem stavbu zastavit.

Plány Bílého domu na obří vítězný oblouk se zlatými akcenty, přezdívaný „Trumpův oblouk“, který chce Donald Trump postavit v hlavním městě USA.
Plány Bílého domu na obří vítězný oblouk se zlatými akcenty, přezdívaný „Trumpův oblouk“, který chce Donald Trump postavit v hlavním městě USA.Foto: Harrison Design

Kennedyovi argumentují tím, že monument by zakryl výhled na hroby jejich příbuzných na Arlingtonském národním hřbitově a zastínil by památníky stovek tisíc padlých amerických vojáků.

Trump naproti tomu během středečního pietního ceremoniálu u příležitosti Dne válečných veteránů naznačil, že oblouk by mohl být věnován právě padlým vojákům a veteránům.

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