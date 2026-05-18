„Příšerná chyba, soudruzi?“ Ukrajinci se posmívají Rusům: trefili dronem čínskou loď

Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na Facebooku napsal, že ruský dron zaútočil na čínskou obchodní loď v Černém moři. Útok si podle něho nevyžádal žádné oběti, ale „jde o něco nového“, co se doposud nestalo. „Stala se příšerná chyba, soudruzi?“ napsal Pletenčuk na adresu Moskvu, kterou pojí s Pekingem strategické partnerství.

Zdroj agentury Reuters uvedl, že šlo o čínské plavidlo plující pod vlajkou Marshallových ostrovů, které mířilo pro náklad do přístavu v Oděské oblasti.

Zpráva přišla po nedělním útoku Ukrajiny na Rusko, při kterém podle tamních úřadů zahynuli čtyři lidé. Dalších 12 lidí utrpělo zranění, zejména při úderu poblíž moskevské rafinerie. Podle ministerstva obrany sestřelily ruské síly za noc téměř 600 ukrajinských bezpilotních letounů.

Dronové útoky byly podle Moskvy jedny z nejrozsáhlejších od začátku války, údery na Moskevskou oblast v neděli potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina podle médií informovala o útoku na Dněpropetrovskou oblast.

Moskevská oblast, která nezahrnuje samotnou Moskvu, čelila podle gubernátora Andreje Vorobjova rozsáhlému útoku dronů. Gubernátor uvedl, že při ukrajinských úderech zahynula jedna žena ve svém domě v Chimkách severozápadně od Moskvy a dva muži ve vesnici Pogorelki severně od metropole. Jeden člověk byl podle místních úřadů zabit také v Belgorodské oblasti, která sousedí s Ukrajinou.

V Moskvě si útok vyžádal 12 zraněných, především dělníků v blízkosti rafinerie, uvedl starosta ruské metropole Sergej Sobjanin. „Provoz rafinerie nebyl narušen. Poškozeny byly tři obytné domy,“ doplnil starosta.

Po nočních ruských útocích, Ukrajina v pondělí ráno hlásila jednoho mrtvého a zhruba 40 zraněných. V pondělí o tom informovaly ukrajinské úřady. Jen v Dnipru, které zasáhly ruské rakety, utrpělo zranění 18 lidí, mezi nimi dvouletá dívka a desetiletý chlapec. Ruská armáda proti Ukrajině poslala 22 raket a přes 520 dronů, uvedly ukrajinské vzdušné síly. Hlavním cílem útoku bylo podle nich Dnipro a Dněpropetrovská oblast.

FILE PHOTO: Head of Presidential Office Yermak in Kyiv

Odevzdat pas, náramek na ruku. Mocný muž Zelenského éry je na svobodě

Bývalému šéfovi prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (asi 66 milionů Kč) na kauci. Dnes tak vyšel z vazební věznice a je na svobodě. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb, oznámila ukrajinská média. Soud vzal Jermaka do vyšetřovací vazby minulý týden.

Aftermath of a Ukrainian drone attack in Moscow region

Proplížili se koryty řek. Jak Ukrajinci pomocí AI obelstili obranu Moskvy

„Spravedlivá odplata za ruský teror bude zasahovat přesně ta místa, odkud Rusko čerpá svou sílu a pocit bezpečí,“ řekl ve svém pravidelném sdělení Ukrajincům prezident Volodymyr Zelenskyj po bezprecedentním víkendovém útoku na Moskevskou oblast. Ukrajinci při něm zasáhli rafinerie, přečerpávací stanice i technologické podniky. Trosky strojů dopadly i na mezinárodní letiště Šeremetěvo.

