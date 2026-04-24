Přísaha v europarlamentu skončila, hnutí opustil exministr Staněk i europoslankyně Bartůšek

Bývalý ministr kultury a nynější europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha. Informoval o tom server iDNES.cz. Hnutí podle serveru opustila i europoslankyně Nikola Bartůšek, Přísaha tak nemá v Evropském parlamentu žádné své zástupce.
Zatímco Bartůšek byla již na začátku letošního roku vyloučena z Frakce Patrioti pro Evropu z důvodu poškození dobrého jména frakce, Staněk nemá podle informací ČTK s frakcí žádné problémy; bude nezávislý, ale ve třetí největší europarlamentní frakci PfE nadále zůstává.
Hnutí Přísaha následně vyzvalo Staňka i Bartůšek k okamžitému složení mandátu poslanců Evropského parlamentu. „Oba získali své mandáty díky důvěře voličů Přísahy a díky podpoře, kterou jim hnutí poskytlo. O to zásadnější je zklamání z následného jednání,“ stojí v tiskové zprávě.
„Odchod z Přísahy považujeme za hrubé porušení důvěry voličů i hnutí, které jim umožnilo uspět,“ uvedl místopředseda hnutí Petr Vokřál. „Tento postup nelze vnímat jinak než jako neférové a účelové jednání, které má blíže k politickému handlu a podrazu než k odpovědné službě veřejnosti,“ dodal.
Antonín Staněk po podzimních volbách do české Sněmovny nahradil v Evropském parlamentu Filipa Turka (Motoristé), který se stal poslancem a následně vládním zmocněncem pro klimatickou politiku.
„Mé rozhodnutí opustit Přísahu je zejména reakcí na aktuální vývoj, včetně situace kolem Nikoly Bartůšek a následného rozdělení europoslanců společné kandidátky. V této situaci považuji za korektní jít vlastní cestou,“ popsal Staněk pro iDNES.cz důvody svého odchodu.
Bartůšek s Dostálem dohodili práci partnerům
Podle zdrojů ČTK Patrioti pro Evropu vyloučili Bartůšek, protože s nezařazeným europoslancem Ondřejem Dostálem (Stačilo!) navzájem pomohli svým partnerům k práci v Evropském parlamentu. Podle Bartůšek na ni ovšem byl vyvíjen tlak, aby vystoupila z hnutí Přísaha.
Česká europoslankyně se prý nyní snaží dostat do některé z jiných europarlamentních frakcí, jednala již s největší frakcí Evropské lidové strany (EPP) či frakcí Evropských konzervativců a reformistů (ECR), ale zatím nic nedopadlo.
Frakce Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe), v jejímž čele stojí šéf francouzského krajně pravicového Národního sdružení Jordan Bardella, je nyní třetí největší politickou skupinou v Evropském parlamentu. Má 84 členů. Členy frakce bylo od začátku sedm europoslanců z hnutí ANO (Jaroslav Bžoch, Klára Dostálová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Jana Nagyová a Jaroslava Pokorná Jermanová), Filip Turek za Motoristy a Nikola Bartůšek za Přísahu.
Hlaváček nedlouho po zvolení oznámil, že se ze závažných osobních důvodů neujme druhého mandátu, nahradil ho tedy Tomáš Kubín. Následně loni v létě ukončil své působení v Evropském parlamentu z rodinných důvodů Kovařík a nahradil ho Jaroslav Knot. A v říjnu nahradil Filipa Turka právě Antonín Staněk.
