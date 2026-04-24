24. 4. Jiří
Zahraničí

Přísaha v europarlamentu skončila, hnutí opustil exministr Staněk i europoslankyně Bartůšek

ČTK

Bývalý ministr kultury a nynější europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha. Informoval o tom server iDNES.cz. Hnutí podle serveru opustila i europoslankyně Nikola Bartůšek, Přísaha tak nemá v Evropském parlamentu žádné své zástupce.

Praha, 31.08.2025 VOLEBNÍ KAMPAŇ, VOLBY, PŘÍSAHA
Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta s Antonínem Staňkem, který se dostal do europarlamentu. Nyní hnutí opouští.Foto: Profimedia
Zatímco Bartůšek byla již na začátku letošního roku vyloučena z Frakce Patrioti pro Evropu z důvodu poškození dobrého jména frakce, Staněk nemá podle informací ČTK s frakcí žádné problémy; bude nezávislý, ale ve třetí největší europarlamentní frakci PfE nadále zůstává.

Hnutí Přísaha následně vyzvalo Staňka i Bartůšek k okamžitému složení mandátu poslanců Evropského parlamentu. „Oba získali své mandáty díky důvěře voličů Přísahy a díky podpoře, kterou jim hnutí poskytlo. O to zásadnější je zklamání z následného jednání,“ stojí v tiskové zprávě.

Související

„Odchod z Přísahy považujeme za hrubé porušení důvěry voličů i hnutí, které jim umožnilo uspět,“ uvedl místopředseda hnutí Petr Vokřál. „Tento postup nelze vnímat jinak než jako neférové a účelové jednání, které má blíže k politickému handlu a podrazu než k odpovědné službě veřejnosti,“ dodal.

Antonín Staněk po podzimních volbách do české Sněmovny nahradil v Evropském parlamentu Filipa Turka (Motoristé), který se stal poslancem a následně vládním zmocněncem pro klimatickou politiku.

„Mé rozhodnutí opustit Přísahu je zejména reakcí na aktuální vývoj, včetně situace kolem Nikoly Bartůšek a následného rozdělení europoslanců společné kandidátky. V této situaci považuji za korektní jít vlastní cestou,“ popsal Staněk pro iDNES.cz důvody svého odchodu.

Bartůšek s Dostálem dohodili práci partnerům

Podle zdrojů ČTK Patrioti pro Evropu vyloučili Bartůšek, protože s nezařazeným europoslancem Ondřejem Dostálem (Stačilo!) navzájem pomohli svým partnerům k práci v Evropském parlamentu. Podle Bartůšek na ni ovšem byl vyvíjen tlak, aby vystoupila z hnutí Přísaha.

Česká europoslankyně se prý nyní snaží dostat do některé z jiných europarlamentních frakcí, jednala již s největší frakcí Evropské lidové strany (EPP) či frakcí Evropských konzervativců a reformistů (ECR), ale zatím nic nedopadlo.

Související

Frakce Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe), v jejímž čele stojí šéf francouzského krajně pravicového Národního sdružení Jordan Bardella, je nyní třetí největší politickou skupinou v Evropském parlamentu. Má 84 členů. Členy frakce bylo od začátku sedm europoslanců z hnutí ANO (Jaroslav Bžoch, Klára Dostálová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Jana Nagyová a Jaroslava Pokorná Jermanová), Filip Turek za Motoristy a Nikola Bartůšek za Přísahu.

Hlaváček nedlouho po zvolení oznámil, že se ze závažných osobních důvodů neujme druhého mandátu, nahradil ho tedy Tomáš Kubín. Následně loni v létě ukončil své působení v Evropském parlamentu z rodinných důvodů Kovařík a nahradil ho Jaroslav Knot. A v říjnu nahradil Filipa Turka právě Antonín Staněk.

Mohlo by Vás zajímat:

Alexandr Vondra (ODS) odešel z televizního duelu po ostrém střetu se slovenským europoslancem Blahou (Smer) | Video: Televízia ta3
Mohlo by vás zajímat
Americký prezident Donald Trump
ŽIVĚ Příměří Izraele s Libanonem potrvá déle, Trump hlásí šanci na mír „ještě letos“

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos.

Muž zadržený v Bulharsku kvůli útoku na zbrojovku v Pardubicích je nyní v Česku

Člověk zadržený na území Bulharska v souvislosti s pardubickým žhářským útokem už je v Česku. Policie vůči němu nyní provádí úkony trestního řízení. Vydání do ČR se uskutečnilo v pátek, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu. Na síti X to bez dalších podrobností uvedlo dozorující Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Krotitelé bossů - Saros
Recenze: Nový hit PlayStationu umí skvěle strhnout. Hraje ale příliš na jistotu

Studio Housemarque po úspěšném Returnalu z roku 2021 přichází s novou akcí Saros. Sci-fi roguelite s rychlou akcí, silnou atmosférou a výrazným vizuálem staví na osvědčených základech, zároveň ale ukazuje, že zopakovat předchozí zásah není jednoduché. Výsledkem je technicky výborná a zábavná hra, které chybí větší odvaha.

Madrid Open
Plíšková si v Madridu vyšlápla na nasazenou třináctku

Karolína Plíšková porazila na tenisovém turnaji v Madridu nasazenou třiatřicítku Marii Sakkariovou z Řecka 6:4, 7:6 a postoupila do třetího kola. V boji o osmifinále se na tamní antuce utká s turnajovou devatenáctkou Belgičankou Elise Mertensovou, nebo Alexandrou Ealaovou z Filípín.

