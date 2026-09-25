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Zahraničí

Připravovali jsme se na americkou invazi, přiznal kanadský premiér. Jak by vypadala?

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
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Americký prezident Donald Trump o tom, že by se Kanada mohla stát 51. státem USA, mluví veřejně už téměř dva roky. Kromě pokračujícího ekonomického nátlaku se objevily i úvahy, zda by Washington mohl k dosažení tohoto cíle sáhnout k vojenské síle. Kanadský premiér Mark Carney nyní uvedl, že zemi na tuto možnost připravoval.

Canada's Prime Minister Carney tours auto parts manufacturer Martinrea Industries in Woodbridge
Kanadský premiér Mark Carney.Foto: REUTERS – Carlos Osorio
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Kanadský premiér uvedl, že se možností amerického vojenského útoku zabýval během uplynulého roku. Jako předseda vlády podle svých slov musí „zvažovat i extrémní rizika“.

Carney ve středečním rozhovoru pro americký deník The New York Times řekl, že americká invaze do Kanady „není základním scénářem, ale bylo by nezodpovědné se tím nezabývat“.

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V rozhovoru nicméně odmítl podrobně popsat, jak se jeho vláda na případnou americkou vojenskou akci připravovala. Jeho kancelář na žádost o další podrobnosti nereagovala, píše list.

Trumpův nátlak

Carneyho vyjádření přichází poté, co Trump opakovaně hovořil o Kanadě jako o budoucím 51. státu USA. Americký prezident později vojenskou sílu v případě Kanady veřejně odmítl a dále hovořil především o ekonomickém nátlaku. Napětí se nicméně dále prohloubilo letos v srpnu, kdy zkrachovala obchodní jednání.

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Navzdory tomu Carney tvrdí, že se Spojenými státy dál udržuje kontakt. S Trumpem podle svých slov hovoří „často“ a několikrát spolu jednali i od srpnového krachu obchodních jednání. „Máme dobrý vztah v tom smyslu, že si můžeme zvednout telefon a mluvit spolu o problémech,“ popsal kanadský premiér.

Carney dodal, že Ottawa zároveň pracuje na tom, aby byla na USA méně závislá. Podle něj není cílem přerušit vztahy se Spojenými státy, ale diverzifikovat dodavatele a obchodní partnery tak, aby Kanada byla vůči případnému americkému tlaku méně zranitelná. Součástí této strategie je i výrazné sbližování s Evropskou unií.

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O možnosti invaze Spojených států do Kanady psala média už začátkem loňského roku. Reagovala tak na Trumpova opakovaná tvrzení, že by se Kanada měla stát 51. státem, a na jeho současné ujišťování, že to „myslí vážně“.

Trump tehdy zároveň veřejně nevylučoval použití síly k převzetí kontroly nad Grónskem a Panamským průplavem. Začátkem roku se tak objevovaly i otázky, kam až je Washington ochoten zajít.

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Americká invaze a partyzánská válka

V březnu 2025 pak kanadská agentura Canadian Press zveřejnila analýzu toho, jak by mohla případná americká invaze do Kanady vypadat. Přestože někteří z oslovených expertů považovali samotnou představu za absurdní, shodovali se, že vzhledem k obrovskému rozdílu ve vojenské síle by případná invaze vedla k rychlé porážce kanadských ozbrojených sil.

„Když se podíváte na poměr sil mezi Spojenými státy a Kanadou, invaze by okamžitě vedla k porážce kanadských ozbrojených sil,“ uvedla profesorka politologie na Torontské univerzitě Aisha Ahmadová. „Konvenční vojenské vítězství by ale nebylo koncem tohoto příběhu. Byl by to teprve začátek.“

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Podle znalkyně by Spojené státy následně musely čelit odporu obyvatelstva, který by mohl od „mírných forem občanské neposlušnosti“ přerůst v dlouhodobou partyzánskou válku. S těmi mají podle ní Spojené státy špatné zkušenosti – odkázala na americké války v Iráku, Vietnamu, Afghánistánu a v dalších zemích.

Podle nejmenovaných zdrojů z kanadských ozbrojených sil pracovaly na scénáři možné americké invaze i přímo kanadské ozbrojené síly. Uvažovaly přitom také o taktice podobné té, kterou používali mudžahedíni v Afghánistánu, napsal v lednu 2026 kanadský list The Globe and Mail. Součástí hypotetické reakce měla být také inspirace ukrajinskou armádou – konkrétně ve využití dronů, které v posledních letech zásadně proměnily způsob vedení války.

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Jiný oslovený expert, Howard Coombs z Queen's University, ale možnost dlouhodobého ozbrojeného odporu zpochybnil. Podle něj by Kanaďanům rychle došly zásoby a výzbroj a kvůli podobě kanadských hranic by ani nebylo jasné, odkud by mohli získávat další. Jako možní tajní podporovatelé kanadského odboje se nicméně podle Ahmadové nabízí Čína a Rusko.

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