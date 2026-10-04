„Připevnili mu k noze TNT a odpálili to.“ Z výpovědi bývalého wagnerovce mrazí

Odpalování trhavin na tělech vězňů, amputace mačetou i nácvik vražd nožem. Bývalý ruský žoldnéř v ukrajinském zajetí promluvil o tom, jak probíhal výcvik Wagnerovy skupiny v Africe. Podle jeho výpovědi měli ruští instruktoři úmyslně mrzačit africké zajatce, aby si rekruti přímo na nich vyzkoušeli ošetření zranění či likvidaci protivníka.
Mrazivé svědectví o praktikách Wagnerovy skupiny v Africe zaznělo v rozhovoru ukrajinského blogera a publicisty Dmytra Karpenka, který na svém populárním YouTube kanále pravidelně zpovídá ruské válečné zajatce.
Tentokrát v jeho pořadu promluvil muž vystupující jako Alexandr, bývalý žoldnéř Wagnerovy skupiny, který působil v západoafrickém Mali a později upadl do ukrajinského zajetí.
Alex se připojil k Wagnerově skupině v roce 2023, kdy přes Sýrii odcestoval do Mali s dalšími přibližně 130 rekruty. Jako velitel posádky si v Africe přišel asi na tři tisíce dolarů měsíčně a k tomu dostával denní diety ve výši sta dolarů.
Několikaměsíční výcvik v Mali začal zdánlivě běžnou vojenskou přípravou. Závěrečná část přípravy se však podle Alexandrova svědectví proměnila v sadistické peklo, při kterém Rusové africkým zajatcům záměrně způsobovali těžká zranění, aby si na nich noví bojovníci mohli nacvičit poskytování první pomoci i způsoby zabíjení.
„Skutečná krizová situace“
„Sešli jsme se na výcviku první pomoci a oni přivedli zajatého teroristu. Připevnili mu k noze blok TNT a odpálili to. Všichni jsme ustoupili, nohu mu to samozřejmě utrhlo… On křičel a plakal,“ popsal Alexandr.
Instruktoři ihned vybrali dva rekruty, kteří museli zraněnému muži zastavit krvácení pomocí škrtidla a poskytnout mu první pomoc. Ostatní jejich postup sledovali. „Všechno vypadalo jako skutečná krizová situace, bylo to nesmírně realistické,“ cituje ruského zajatce polská stanice TVP.
Tím však cvičení neskončilo. Poté co vojáci ošetřili zranění na noze, instruktoři podle Alexandrovy výpovědi muže střelili do tepny v podpaží, aby si rekruti mohli vyzkoušet ošetření dalšího zranění.
„Nic se s ním dál nedělo. Prostě tam umíral a kolem stálo asi sto lidí. Umíral, zatímco my jsme přešli k dalšímu úkolu,“ uvedl bývalý wagnerovec. Při jiných cvičeních podle něj instruktoři zajatcům usekávali končetiny sekerou či mačetou, aby si rekruti mohli nacvičit zastavování masivního krvácení.
„Bodni ho do srdce“
Součástí výcviku byly podle Alexandrova svědectví také lekce zabíjení. Instruktoři přivedli zraněného či zdrogovaného zajatce a učili rekruty, jak člověka usmrtit nožem.
„Ukázali nám, jak zabít člověka nožem do srdce. Vybrali dva lidi, kteří byli ochotní, a řekli: ‚Tady, bodni ho do srdce,‘“ uvedl žoldnéř s tím, že všichni zajatci, na kterých se tyto praktiky prováděly, během výcviku zemřeli.
Alexandr v Mali působil až do dubna 2024. Po návratu do Ruska podepsal v srpnu 2025 smlouvu s ruským ministerstvem obrany a byl zařazen k 14. samostatné brigádě speciálního určení, která spadá pod ruskou vojenskou rozvědku GRU. Krátce nato byl na ukrajinské frontě zajat.
Ačkoliv Alexandrovo tvrzení nelze nezávisle ověřit, zapadá do zdokumentovaného vzorce chování ruských žoldnéřů v Africe.
Wagnerovci začali v Mali působit v roce 2021 poté, co je do země pozvala tamní vojenská junta po odchodu francouzských jednotek. Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv od té doby zdokumentovaly stovky zabitých civilistů i případy poprav a mučení.
Po smrti šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina v roce 2023 převzal ruské operace v Africe nově vytvořený Africa Corps, který spadá pod ruské ministerstvo obrany. Obvinění z brutálních praktik však pokračují i za jeho působení.
Organizace Human Rights Watch letos v srpnu uvedla, že příslušníci Africa Corps v centrálním Mali zabili devět civilistů, včetně čtyř dětí, desítky dalších lidí zbili a vypalovali a rabovali jejich domy. V červnu pak skupina provedla také letecké útoky, při nichž zahynulo osm civilistů včetně tří dětí.
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