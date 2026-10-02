Případ znásilnění na univerzitě bude vyšetřovat prokurátorka, která šla po Trumpovi

Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová bude vyšetřovat obvinění z hromadného znásilnění studentky na Cornellově univerzitě. Ve čtvrtek to podle stanice CNN oznámila guvernérka státu Kathy Hochulová s tím, že ztratila důvěru ve schopnost okresního prokurátora na případ dohlížet.
Oznámení přišlo v době, kdy se objevily nové informace o údajném znásilnění tehdejší studentky v rezidenci univerzitního bratrstva Chi Phi na kampusu Cornellovy univerzity v roce 2024, včetně toho, co tehdy řekla kampusové policii.
„Nové informace vyvolávají vážné otázky o tom, jak bylo s tímto případem zacházeno, a ztratila jsem důvěru ve schopnost prokurátora okresu Tompkins spravedlivě na věc dohlížet,“ řekla Hochulová.
Jamesová nesdělila, jak dlouho bude její vyšetřování trvat, ale uvedla, že nebude spěchat, protože každý Newyorčan „si zaslouží vědět, že když nahlásí trestný čin, bude tento případ důkladně a spravedlivě vyšetřen“.
„Prověříme skutečnosti, shromáždíme důkazy, vyslechneme svědky a pokud to bude opodstatněné, zahájíme trestní stíhání,“ řekla Jamesová. „Vím, že chcete odpovědi. Já také. Komplexní vyšetřování tohoto druhu vyžaduje čas, ale můj úřad je odhodlán ho dotáhnout do konce,“ dodala.
Okresní prokurátor Matthew Van Houten tento týden oznámil obnovu vyšetřování poté, co bývalá studentka Cornellovu univerzitu zažalovala s tím, že ji prestižní škola neochránila a údajné násilníky dostatečně nepotrestala. Rozhodnutí Hochulové jmenovat Jamesovou speciální prokurátorkou v případu znamená, že na něj Van Houten už nedohlíží.
Prokurátor čelil otázkám veřejnosti, proč ve věci nikdo nebyl trestně stíhán. Rozhodnutí nevznést žádná obvinění Van Houten obhajoval s tím, že mu k tomu nebyly předloženy dostačující důkazy.
Žaloba ženy označované pseudonymem Jane Doeová uvádí, že v roce 2024 čelila nátlaku, aby šňupala ketamin, kouřila marihuanu a pila alkohol. Když pod vlivem těchto látek ztratila schopnost reagovat, sedm členů spolku ji podle žaloby znásilnilo.
Van Houten sdělil CNN, že jeho úřad obdržel pouze komunikaci údajných pachatelů z aplikace Snapchat a vyšetřovací zprávu, v níž Doeová uvedla, že byla uhozena a pod vlivem omamných látek se cítila donucena k sexuálnímu styku. Explicitní zmínku o znásilnění učinila v prohlášení kampusové policii v listopadu 2024. Van Houten tvrdí, že jeho úřad přepis této výpovědi nikdy neobdržel.
„Mladá žena, která je ve středu této kauzy, si zaslouží vědět, že budou prošetřeny všechny skutečnosti a bude se usilovat o spravedlnost,“ uvedla Hochulová. Jamesová je nyní oprávněna incident vyšetřit, stíhat případné trestné činy a předkládat důkazy velké porotě. Cornellova univerzita sdělila CNN, že rozhodnutí guvernérky podporuje.
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