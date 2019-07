Případ Cohen uzavřen. V kauze Trumpova exprávníka už asi další obvinění nepadnou

Federální prokuratura ve Spojených státech uzavřela vyšetřování případu porušení pravidel financování kampaně, ve kterém byl jako jediný odsouzen někdejší osobní právník současného prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen. Prokuratura o tom informovala soud. Agentura AP uzavření případu považuje za zatím nejjasnější známku toho, že nikdo jiný včetně Trumpa v této kauze obviněn nebude.

Soud v New Yorku v prosinci Cohena shledal vinným z porušení pravidel financování volební kampaně. Před volbami z roku 2016 totiž uplatil dvě ženy, které se prohlásily za milenky budoucího prezidenta, aby o poměru s ženatým Trumpem mlčely. Dostal za to tři roky vězení.

Newyorský soudce William Pauley, který ve středu o uzavření vyšetřování informoval, prokuratuře nařídil, aby do čtvrtečních 11 hodin místního času (17 hodin SELČ) zveřejnila všechny dokumenty, které využila k získání soudního povolení pro loňskou domovní prohlídku u Cohena. Pauley již dříve nařídil zveřejnit materiály z vyšetřování Cohenových obchodních činností, dokumenty týkající se platby za mlčení žen ale dosud zůstaly utajené kvůli neskončenému vyšetřování.

Trump se v letech 2006 a 2007, kdy byl ženatý s nynější první dámou Melanií, údajně zapletl s pornohvězdou Stormy Daniels a s dívkou Playboye Karen McDougalovou. Cohen tvrdí, že během kampaně ho budoucí prezident pověřil, aby jim zaplatil za mlčení. Stormy Daniels, vlastním jménem Stephanie Cliffordová, dostala 130 000 dolarů (tři miliony korun), McDougalová ještě o 20 000 dolarů víc.

Z obdivovatele se stal velký kritik

Soud dospěl k závěru, že částky byly vynaloženy s cílem zvýšit šance na Trumpův volební úspěch. V takovém případě ale měly být transparentně deklarovány jako volební výdaj, což se nestalo. Trump nevěru opakovaně popřel a vyplacení žen označil za Cohenovu soukromou transakci.

Cohen byl dlouho považován za mimořádně loajálního právníka, který ochotně urovnával Trumpovy přešlapy. Sám prohlásil, že by se pro něj nechal zastřelit. Svůj vztah k prezidentovi ale později přehodnotil a změnil se v jeho velkého kritika. Do vězení Cohen, který dostal ještě dvouměsíční trest za to, že lhal americkým poslancům při slyšení o realitním projektu Donalda Trumpa v Moskvě, nastoupil v květnu.

Pan Cohen se choval, jako by byl nad zákonem. S tím je konec, říká pornoherečka Stormy Daniels