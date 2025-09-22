Principy OSN čelí útokům jako nikdy dříve, míní generální tajemník Guterres

Guterres v několikaminutovém projevu před Valným shromážděním OSN konkrétně zmínil útoky na civilisty a pošlapávání mezinárodního práva v Pásmu Gazy, na Ukrajině či v Súdánu.
Generální tajemník světové organizace kritizoval představu, že myšlenka trvalého míru je naivní a sentimentální, a že jediná realistická politika je politika síly a sledování vlastního zájmu. V této souvislosti zmínil některé z prvních zaměstnanců Organizace spojených národů, kteří podle něj za válek viděli to nejhorší z lidstva, a právě proto se rozhodli sloužit míru. "Věděli, že tohle je to nejodvážnější a nejpotřebnější úsilí ze všech," uvedl.
Historické okolnosti založení OSN zmínila ve svém projevu také šéfka Valného shromáždění Annalena Baerbocková, která připomněla desítky milionů mrtvých v obou světových válkách, holokaust i fakt, že přes 70 zemí tehdy bylo pod koloniální nadvládou.
Naši předci podle ní v roce 1945 v sobě našli schopnost odložit sobecké zájmy a pracovat spolu. "Když byli na křižovatce, vydali se správnou cestou," podotkla. Dnes je podle Baerbockové, která taktéž zmínila války v Gaze a na Ukrajině, svět na podobné křižovatce a je znovu potřeba se správně rozhodnout.
Organizace spojených národů oficiálně vznikla 24. října 1945, poté co byla Charta OSN ratifikována Čínou, Francií, Sovětským svazem, USA, Británií a většinou ostatních signatářských zemí OSN. Chartu OSN předtím 26. června 1945 na konferenci v San Francisku podepsalo 50 států.