Nepoučitelný princ Philip. Dva dny po autonehodě řídil nepřipoutaný

před 1 hodinou

Manžel britské královny Alžběty II., sedmadevadesátiletý princ Philip, dostal varování od policie poté, co byl vyfotografován, jak usedl za volant, aniž by se připoutal. Stalo se tak jen dva dny poté, co princ vyvázl z nehody bez zranění.

Policisté s vévodou z Edinburghu hovořili poté, co noviny zveřejnily snímky ze sobotního odpoledne, jak královnin choť řídí bez bezpečnostního pásu nový Land Rover Freelander na královském panství Sandringham. Policejní mluvčí v hrabství Norfolk uvedla, že policie byla o fotografiích informována, a upřesnila, že řidič si vyslechl náležité poučení. "Odpovídá to našemu standardnímu postupu, když se dozvíme o obrázcích ukazujících tento typ přestupku," dodala. Server BBC poznamenal, že cestující a řidiči jsou povinni použít bezpečnostní pás, pokud je ve vozidle, existuje však několik výjimek. Za nepřipoutání hrozí pokuta až 100 liber (asi 2900 korun) na místě, ale v případě, že se věc dostane k soudu, může činit až 500 liber (asi 14 400 korun). Řidiči za nepřipoutání nedostávají trestné body. Manžel britské panovnice měl ve čtvrtek nehodu, když řídil vůz nedaleko venkovského sídla královské rodiny na východě Anglie. Podle Buckinghamského paláce princ neutrpěl žádné zranění, ale podle svědků byl velmi otřesen a v šoku. Nehoda se stala krátce před 16:00 SEČ na silnici nedaleko obce Sandringham. Princův vůz se srazil s jiným autem a převrátil se na bok. Dvě ženy v druhém voze značky Kia podle policie utrpěly lehčí zranění, devítiměsíční chlapec vyvázl nezraněn, připomněla televize Sky News na svém webu a dodala, že princ se následně musel podrobit dechové zkoušce a v sobotu na policii zrakové zkoušce. V pátek byl mezitím na panství dovezen nový vůz. Za nehodu se princ neomluvil Matka dvou dětí Emma Fairweatherová, která si při nehodě zlomila zápěstí, řekla bulvárnímu listu Sunday Mirror, že se princ za nehodu neomluvil. "Jsem šťastná, že jsem naživu, ale (princ) ani neřekl 'promiňte'. Bylo to traumatizující a bolestné. Čekala bych od královské rodiny více," uvedla. "Ještě po sobě házíte oštěpy?" Princ Philip se po boku Alžběty proslavil svým smyslem pro humor prohlédnout galerii "Mohlo to dopadnout hůř. Princ Philip prý řekl jednomu svědkovi, že jej oslnilo slunce, ale jak mohlo, když bylo zataženo," poznamenala. Dodala, že by pro ni znamenalo hodně, kdyby se jí princ omluvil, ale takto nemá ani tušení, zda nehody lituje. Královská rodina Emmě skrze rodinného styčného policejního důstojníka alespoň poslala vzkaz, ani to ji však neuspokojilo. "Zpráva, kterou nám předali, ani nedávala smysl. Zněla: 'Královna a vévoda z Edinburghu by vás rádi pozdravili.' To není omluva, dokonce ani přání," dodala. Server BBC po čtvrteční nehodě napsal, že nyní se zřejmě vynoří otázka, jak je možné, že Philip ve svém vysokém věku stále řídí automobil. Princ Philip, který se v létě 2017 stáhl z veřejného života, se o těchto Vánocích neúčastnil s královskou rodinou tradiční mše v Sandringhamu. Podle královského paláce ale jen proto, že si chtěl udělat den volna. Jinak se těší dobrému zdraví, uvedl v prosinci Buckinghamský palác o Philipovi, který 10. června letošního roku oslaví 98. narozeniny. Video: Princ Philip odchází do "královské penze" Princ Philip odchází do "královské penze". V komunikaci s ostatními si nikdy nebral servítky | Video: Reuters | 00:31