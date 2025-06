Příměří v Pásmu Gazy je blízko, možná bude dosaženo do týdne, míní Trump

Příměří v Pásmu Gazy je blízko a možná nastane už příští týden. Podle agentury AFP to řekl americký prezident Donald Trump. Ten se v Oválné pracovně Bílého domu při příležitosti podpisu mírové dohody mezi Kongem a Rwandou vyjádřil optimisticky i k některým dalším problémům mezinárodní politiky. Řekl například, že vyřeší i případný konflikt se Severní Koreou.

Trump novinářům řekl, že věří, že příměří v Pásmu Gazy je blízko a že je možné, že bude dosaženo do týdne. Dodal, že právě hovořil s jedním z lidí, kteří jsou zapojeni do úsilí o dosažení příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás.

Izraelský deník Israel Hajom ve čtvrtek s odvoláním na nejmenovaný zdroj uvedl, že se izraelský premiér Benjamin Netanjahu tento týden telefonicky dohodl s Trumpem na rychlém ukončení války v Pásmu Gazy, a to možná v řádu dvou týdnů.

Izrael zahájil v Gaze ofenzivu v odvetě za teroristický útok Hamásu, při němž palestinští ozbrojenci na jihu Izraele 7. října 2023 zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli jako rukojmí. Většinu z nich propustili během dvou příměří výměnou za stovky palestinských vězňů. Pět desítek unesených ozbrojenci stále zadržují, většina z nich je zřejmě již mrtvá.

Optimisticky se šéf Bílého domu také k dalším konfliktním záležitostem. Prohlásil například, že "vyřeší konflikt se Severní Koreou". "Měl jsem dobrý vztah s Kim Čong-unem a vycházel jsem s ním, opravdu skvěle," řekl Trump. "Tak uvidíme, co se stane," dodal. "Někdo říká, že tu je potenciální konflikt, já myslím, že to vyřešíme," pokračoval americký prezident. "Pokud nastane, nebyli bychom do něj zapleteni," uzavřel Trump.