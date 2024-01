V New Hampshire volí jiní republikáni. Pro Haleyovou to může být poslední šance

V úterý přesně o půlnoci tamního času vstoupí první obyvatelé New Hampshire do volebních místností. Teprve druhé republikánské primárky mohou téměř jistě rozhodnout, kdo se stane kandidátem strany na prezidenta. Pokud se tady jediné protikandidátce Donalda Trumpa Nikki Haleyové nepodaří exprezidenta porazit nebo získat dostatečný počet hlasů, v jiných státech už bude mít jen mizivou šanci.

Republikánská kandidátka Nikki Haleyová během kampaně v New Hampshire. | Foto: Reuters

Tradice, která v New Hampshire funguje už skoro sto let, začala nenápadně. Několik malých osad a měst začalo hlasovat hned o půlnoci, aby umožnily pracovníkům na dráze odvolit, než nastoupí do práce. I když se jedná o malá městečka s často pouhými jednotkami voličů, dostává se jim velké mediální pozornosti a kampaň v nich vedli mnozí prezidentští kandidáti.

Jedním z takových míst je i Dixville Notch. Tam se půlnoční hlasování koná bez přestávky od 60. let. Obyvatelé se vždy o půlnoci shromáždí v tanečním sále hotelu The Balsams, a když všichni odvolí, volební místnost se zase uzavře.

Zvyk zavedl obyvatel Neil Tillotson, který byl tradičně prvním hlasujícím. Svůj hlasovací lístek údajně držel nad volební urnou a při tom sledoval své hodinky. V okamžiku, kdy odbila půlnoc, ho vhodil do urny a ostatní obyvatelé Tillotsona následovali.

Díky tomu Dixville Notch relativně brzy zveřejňuje výsledky hlasování. A i když tu hlasují jen jednotky voličů, velmi často tu vyhraje politik, který se pak skutečně stane kandidátem strany nebo i novou hlavou státu. Z republikánů tu primárky vyhráli například George Bush, Mitt Romney nebo Ronald Reagan. Americká média proto místní hlasování bedlivě sledují.

Jiní republikáni

"Je to něco jako startovní výstřel pro proces hlasování při výběru našich prezidentů," řekl během posledních voleb obyvatel Dixville Notch Tom Tillotson. "Až do nedávna se nikdo nestal prezidentem, pokud nevyhrál primárky své strany v Dixville," doplňuje.

Republikánští voliči v New Hampshire si v úterý nakonec budou vybírat jen mezi bývalým prezidentem Donaldem Trumpem a někdejší velvyslankyní USA při OSN Nikki Haleyovou. Floridský guvernér Ron DeSantis v neděli dva dny před primárkami ze souboje o republikánskou nominaci odstoupil a podpořil Trumpa.

New Hampshire se se svými voliči trochu vymyká ostatním republikánským primárkám a Haleyová doufala, že ve státě Trumpa porazí. Dlouhodobé průzkumy vedl Trump, ale zdaleka ne s takovým odstupem jako v jiných státech. Žije tu více umírněných a méně silně konzervativních republikánů, což nahrává Haleyové, připomíná server Politico. Pomoct by jí mohla i rezignace Trumpova kritika Chrise Christieho, kterému průzkumy připisovaly i dvanáctiprocentní podporu.

"Nikki Haleyová je fiktivní postava, která není připravena na velká světla ani na velké jeviště," prohlásil Trumpův poradce Jason Miller pro stanici NBC. Právě v posledním týdnu před úterním hlasováním spustil exprezidentův tým svou kampaň naplno.

Vyrovnaný souboj?

Podle posledních průzkumů má Trump podporu téměř 50 procent a Haleyová 36 procent. DeSantis se pohyboval okolo pěti procent. Experti podle průzkumů nepředpokládali, že by se mu v New Hampshire podařilo výrazněji uspět.

Pozn.: Data z 21. ledna jsou ještě s preferencemi DeSantise, který v neděli odstoupil.

Minulý týden Haleyová nečekaně oznámila, že před dalšími primárkami už se nezúčastní televizních debat, ve kterých nebude Trump nebo stávající šéf Bílého domu Joe Biden, který pravděpodobně i v těchto volbách opět získá demokratickou nominaci. Trump se až doteď žádné z debat neúčastnil. Ostatní kandidáti tak v debatách hlavně útočili na sebe navzájem.

Právě Haleyová v nich ale podle odborníků vždy vystupovala přesvědčivě, čímž si získala další voliče. "V této kampani jsme měli pět skvělých debat. Donald Trump se bohužel všem vyhnul. Už se nemá kam schovat," uvedla v prohlášení.

Haleyová se krátce před volbami pokusila postavit Trumpa i Bidena vedle sebe a vykreslit je voličům jako dvě strany jedné mince, popisuje stanice CNN. "Opravdu chceme mít dva osmdesátileté kandidáty na prezidenta, když máme zemi v chaosu a svět v plamenech?" prohlásila na setkání s voliči minulý týden s odkazem na Trumpův a Bidenův věk. Trumpovi je 77, Biden je o čtyři roky starší.

Haleyové se podařilo získat klíčovou podporu, včetně republikánského guvernéra Chrise Sununua. Ona sama v rozhovorech tvrdí, že úspěchem by pro ni bylo, kdyby dopadla lépe než v Iowě. Tam skončila třetí za Trumpem a DeSantisem se ziskem okolo dvaceti procent hlasů, exprezident si připsal padesát procent.

Analytici se ale shodují, že pokud se jí nepodaří získat přesvědčivý počet voličů v New Hampshire, kde jí je situace nakloněná, bude pro ni téměř nemožné získat voliče ve státech, které jsou vůči Trumpovi mnohem loajálnější.

