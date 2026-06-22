Příliš mnoho šelem. Slovensko s Rumunskem zahájily tažení proti ochraně medvědů

Pět zemí v čele s Rumunskem a Slovenskem zahájilo kampaň za snížení stupně ochrany medvěda hnědého v Evropské unii. Tvrdí, že rostoucí populace těchto šelem představuje riziko pro lidi i hospodářská zvířata a vyžaduje účinnější regulaci, informovala agentura AFP.
Rumunsko a Slovensko, s podporou Chorvatska, Finska a také Česka, medvědy označují za vrcholové predátory a požadují podobný přístup, jaký Evropská unie loni zvolila u vlků. Jejich ochrana byla v roce 2025 zmírněna z přísně chráněného na chráněný status, což usnadnilo odchyt i regulaci populace.
"Tento druh vyžaduje efektivní a naléhavé řízení," uvádějí země v přípravném dokumentu pro jednání ministrů zemědělství v Lucemburku. Podle finské ministryně zemědělství Sari Essayahové rostoucí populace medvědů v současné době představuje hrozbu i pro lidské životy. "Musíme přistoupit k regulovanému lovu," argumentovala.
Rumunsko odhaduje počet medvědů ve své zemi na zhruba 11 500 a tvrdí, že za posledních pět let tam útoky medvědů způsobily 14 úmrtí a více než 150 vážných zranění. Slovensko za stejné období uvádí čtyři mrtvé a 64 vážně zraněných.
Německo podle AFP podpořilo cílenou výjimku, která by Rumunsku umožnila odstřelit více medvědů. Naopak Francie, která má v Pyrenejích asi 90 medvědů, se k věci staví zdrženlivě, podotkla agentura.
Ekologické organizace dlouhodobě varují před oslabováním ochrany velkých šelem. Už po zmírnění ochrany vlků upozorňovaly, že by tento krok mohl vést k podobným požadavkům i u dalších druhů, například rysů nebo kormoránů.
„Neochvějně vtipné.“ Maradona dal slavné góly v padělku z nebezpečné čtvrti
Ať už se na aktuálním mistrovství světa ve fotbale stane cokoliv, jen těžko to přebije tuto dávnou slávu. Přesně před 40 lety se Diego Maradona zapsal do historie dvěma nezapomenutelnými góly, jedním kontroverzním a druhým po všech stránkách úžasným. Méně známý je pak bizarní příběh dresu, v němž Argentinec skóroval.
Messi už je nejlepším střelcem historie MS. Na jiný rekord ale pyšný nebude
Argentinský útočník Lionel Messi dal ve 38. minutě zápasu s Rakouskem 17. gól na mistrovstvích světa a překonal historický rekord Němce Miroslava Kloseho. V nastavení pak další trefou uzavřel skóre utkání na 2:0.
ŽIVĚ Rusové zaútočili drony na rodinný dům. Zabili třináctiletého chlapce, jeho otce i babičku
Ruský dronový útok na dům v ukrajinské Sumské oblasti zabil tři členy jedné rodiny – třináctiletého chlapce, jeho šestatřicetiletého otce a třiasedmdesátiletou babičku. Další tři členové rodiny utrpěli zranění. Na platformě Telegram to v pondělí uvedla oblastní prokuratura. O dalších lidech zabitých při ruských útocích informovaly úřady v Záporožské nebo Oděské oblasti.
Český ministr spravedlnosti a velvyslankyně Kanady podepsali smlouvu o vydávání
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) a kanadská velvyslankyně Emily McLaughlinová v pondělí podepsali smlouvu o vydávání lidí mezi Českou republikou a Kanadou. Po dokončení ratifikačního procesu a nabytí platnosti nahradí nová smlouva dosavadní právní základ z roku 1924 a přispěje k účinnější vymahatelnosti práva.
„To už si nemůžeme nechat líbit.“ Útok na nezávislost ČT odsoudily další známé tváře
Demonstrací Milionu chvilek pro demokracii už proběhla celá řada, ale ta nedělní byla minimálně v jedné věci výjimečná. Poprvé na ní vystoupila trojice známých tváří, které dosud veřejně nevystoupily proti vládě Andreje Babiše (ANO). Teď se ale moderátor Jan Rosák, herec Miloň Čepelka a zpěvačka Leona Machálková rozhodli ozvat, protože mají obavu, že chce ovlivňovat nezávislost ČT a rozhlasu.