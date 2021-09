"Přiletíš v pět ráno?" Merkelová mi volala i v noci, Česku pomáhala, líčí Topolánek

Angela Merkelová nám pomáhala, shodují se čeští politici napříč ideovým spektrem. V posledních letech je německá kancléřka usazená ve zdejší debatě hlavně jako ta, která "pozvala" milion syrských uprchlíků do Evropy. Češi, kteří ji měli možnost zažít, ale shodně tvrdí, že druhou takovou oporu v nejdůležitější zemi EU už mít nebudeme. Merkelová v čele spolkové vlády skončí po volbách 26. září.

Merkelová coby východní Němka rozuměla tuzemským slabostem a zátěži z minulosti. Zemi, kterou poznala v době svých vysokoškolských studií v Praze, měla navíc ráda. "Myslím, že díky trpělivosti Angely Merkelové se Češi a Němci naučili spolu mluvit, ačkoli se ne vždycky pochopili. Měla nadhled, jenž nám pomáhal vnímat se z jiného pohledu, a snažila se vyhnout přímému střetu," popisuje diplomat Tomáš Kafka, který se dlouhodobě věnuje česko-německým vztahům a nyní působí jako velvyslanec v Berlíně.

Nejvíc z českých politiků poznal pomocnou ruku kancléřky bývalý premiér Mirek Topolánek, který vedl první předsednictví Evropské unie v roce 2009. Topolánek opakovaně řekl, že bez podpory Merkelové by Češi nebyli v čele EU schopni takového výkonu.

"Byli jsme spolu tehdy v permanentním kontaktu," říká Topolánek. "Pravidelně jsme spolu sedávali v noci před hlavním summitem unie a dolaďovali taktiku, jak dosáhnout některých věcí - koho oslovit dřív, čím ta která země bude vydírat, komu dáte slovo až později, abyste ochránil rodící se kompromis," líčí.

Konkrétní zákrok Angely Merkelové ve prospěch Česka pak nastal ve chvíli, kdy tehdejší francouzský prezident Nicolas Sarkozy domluvil jednání evropských lídrů s egyptským prezidentem kvůli konfliktu v Gaze. Topolánka - představitele malé nezkušené země s euroskeptikem Václavem Klausem v čele - chtěl vyšachovat ze hry, protože mu nedůvěřoval. Sarkozy chtěl na úkor Česka protáhnout vlastní francouzské předsednictví, které právě skončilo, a nijak se touhle ambicí netajil.

"Právě Angela Merkelová ale nepřipustila, aby se něco takového stalo," vysvětluje Topolánek přístup kancléřky, se kterou se seznámil v roce 2005 ještě jako šéf opozice a měli spolu, jak říká, "velmi bezprostřední vztah, na telefon".

"Angela mi volala v noci, bylo to v půlce ledna, a říkala, že si Sarkozy ukradl jednání s Husním Mubárakem o Gaze. 'Jsi schopný přiletět v pět ráno do Berlína a letět se mnou na to jednání? Bude tam i Gordon Brown, Zapatero, Berlusconi (bývalí premiéři Británie, Španělska a Itálie, pozn. red.). Není možné, aby si tu aktivitu Sarkozy takhle uzmul, je to práce Česka, tvoje,' řekla mi německá kancléřka," vzpomíná český expremiér.

Nezpochybnitelná autorita

Podobně během plynové krize v lednu 2009 Merkelová v telefonátu s prezidentem Vladimirem Putinem prosadila, aby ruský lídr neplánovaně přijal českou delegaci k jednání. Češi v čele s Topolánkem byli zrovna na Ukrajině, kde se snažili najít dohodu s rozhádanou vládou v Kyjevě. Odtud pak díky přímluvě kancléřky letěli do Moskvy přesvědčit Putina, aby otevřel plynové kohoutky pro mrznoucí Evropu.

"Vážná diskuse byla o Lisabonské smlouvě, do které chtěl Václav Klaus dostat zmínku o nevyužitelnosti Benešových dekretů jako podmínku pro to, aby smlouvu podepsal," pokračuje Topolánek. "Byla to debata o jedné větě, poznámce pod čarou. Dostali jsme ji tam během nočního jednání. Bez ní bych těžko mohl přijet domů, protože většina ODS byla ostře proti smlouvě. Merkelová to věděla, řekla mi to," dodává Topolánek. "V momentě, kdy jsme větu dohodli, zároveň nebylo pochyb, že nikdo nebude protestovat. Její autorita v EU byla nezpochybnitelná."

Chovala by se Angela Merkelová stejně nápomocně i k jiným zemím? Bývalý premiér a evropský komisař Vladimír Špidla, jeden z koordinátorů Česko-německého strategického dialogu, tvrdí, že kancléřka vždycky uvažovala "v intenci celé EU, a pokud její soudržnost byla ohrožena, zasáhla".

Německé parlamentní volby Německé volby 26. září ukončí šestnáctiletou éru Angely Merkelové v čele země. Kancléřka už dříve oznámila, že se o další mandát ucházet nebude. Hlavní kandidáti na post jejího nástupce jsou Armin Laschet za CDU/CSU, lídr koaličních sociálních demokratů a ministr financí Olaf Scholz a šéfka Zelených Annalena Baerbocková. Průzkumy dlouho favorizovaly Lascheta, poslední čtyři týdny ale posiluje oblíbený Scholz, který pro svoji kompetenci a klid bývá nejvíc přirovnávaný právě k odcházející kancléřce. Podle řady politologů odchodem Merkelové skončí také období konsensuální německé politiky. Nový kancléř nebo kancléřka nebude mít stejnou autoritu jako politička, která neutralizovala spory v samém zárodku. Hledání nové rovnováhy v Německu se projeví i ve vztahu k sousedním zemím. Péče o Střední Evropu byla doménou Merkelové kvůli jejím vazbám na region. Žádnou podobné pojítko k Česku, Maďarsku nebo Polsko nikdo ve vysoké německé politice nemá.

"Její vztah k Česku byl ale opravdu unikátní. Měla zájem udržovat relaci mezi Prahou a Berlínem na vyšší úrovni, než by zemi velikosti České republiky náleželo. Strategický dialog s Německem je toho důkazem, ne každý stát ho má," popsal Špidla dříve týdeníku Respekt.

S odchodem Merkelové fáze unikátního vztahu končí. Nikdo z hlavních kandidátů na kancléře nepochází z východního Německa a nemá ke střední Evropě tak speciální vazbu.

"Němci jsou teď zaujati sami sebou, protože se v Německu něco děje. Končí šestnáctiletá éra Merkelové, covid odhalil strukturální slabiny země, jako nedostatečnou digitalizaci, kterou chtějí všichni prioritně řešit," říká diplomat Tomáš Kafka. "Pak jsou ještě zaujati Francií, k čemuž jsou v dobrém smyslu slova odsouzeni. Se střední Evropou, nejen Českou republikou, si teď nevědí moc rady. Tenhle vztah se bude po německých volbách nově konstituovat," dodává Kafka.

