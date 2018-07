Přiletí, udeří, odletí. Kauza Skripal kopíruje osvědčené metody zabijáků, hlavní je rychle zmizet

Pokus o vraždu Sergeje Skripala nebo otrava významného představitele Hamásu. Případy mají jedno společné: zabijáci vyslaní do zahraničí vždy rychle zmizeli.

Londýn - Britská policie zřejmě zná podezřelé z březnového pokusu o otravu bývalého ruského špiona Sergeje Skripala a jeho dcery Julije. Nezveřejnila jejich jména, ale na základě vyšetřování ví, že pachatelé krátce po činu 4. března opustili Británii.

"Vyšetřovatelé si jsou jisti, že jde o Rusy," cituje agentura Reuters policejní zdroj. Náměstek britského ministra vnitra to nicméně později označil za spekulaci.

Kauza každopádně připomíná starší známé případy komand vyslaných do zahraničí, aby někoho sprovodila ze světa z politických důvodů. Loni v únoru šokovala svět smrt Kim Čong-nama, staršího bratra severokorejského diktátora Kim Čong-una. Dvě ženy mu na letišti v malajsijském Kuala Lumpuru potřely tvář látkou, která způsobuje udušení.

Před soudem stojí kvůli vraždě Vietnamka a Indonésanka, to však byly jen vykonavatelky. Policie zjistila, že obě se před akcí sešly v Kuala Lumpuru se skupinou Severokorejců. Ti ještě před činem ze země odletěli a nyní jsou doma, v Severní Koreji.

Ženy tvrdí, že považovaly akci za takzvané prank video. Zábavný pořad, kdy někoho jen napálí. Policie tuto možnost vylučuje. Podle ní ženy musely vědět, že vraždí, protože po útoku se obě spěchaly umýt. Zjevně měly instrukce.

Další otravy

Otrava poloniem bývalého důstojníka ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) Alexandra Litviněnka v Londýně v roce 2006 měla podobný scénář. Litviněnko onemocněl poté, co pil čaj v londýnském hotelu se dvěma Rusy. Byli to Andrej Lugovoj a Dmitrij Kovtun, oba se zkušenostmi a dlouhou praxí z ruských bezpečnostních a zpravodajských sil.

Lugovoj a Kovtun Británii po schůzce s Litviněnkem opustili. Rusko je nyní odmítá vydat.

Méně jasný je případ otravy někdejšího ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka. Ten onemocněl poté, co se během kampaně před prezidentskými volbami v roce 2004 sešel v restauraci se šéfy ukrajinské zpravodajské služby SBU. Potýkal se s otravou dioxinem, život mu však zachránili lékaři ve Vídni.

Konkrétní pachatel či organizátor otravy ale není známý, pozadí pokusu o vraždu se Ukrajincům nepodařilo vyšetřit.

Podobnost s útokem v Dubaji

Alespoň co do příjezdu a odjezdu pachatelů se Skripalově kauze podobá i drama v Dubaji z roku 2010. Velká skupina lidí sledovala jednoho z předáků palestinské organizace Hamás Mahmúda Mabhúha. Později jej našla pokojská v jeho hotelovém pokoji - byl mrtev. Udušený polštářem se stopami elektrických šoků po těle.

Z Dubaje tu noc odletělo na různá místa světa patnáct lidí, které dubajská policie označila za podezřelé. Všichni měli falešné pasy evropských zemí, v Dubaji strávili jen několik hodin.

Vzhledem k Mabhúhovu postavení v Hamásu média připisovala akci Izraeli. Mabhúh ale měl i jiné nepřátele. Byl nežádoucí osobou v Egyptě nebo Jordánsku, podílel se na černém obchodu se zbraněmi. Nikdo ale z jeho vraždy nebyl obviněn.

O šest let dříve zase dva ruští pracovníci tajné služby zavraždili v Kataru bývalého čečenského prezidenta Zelimchana Jandarbijeva. Odpálili bombu pod jeho automobilem.

Hned po akci odletěli do Dubaje, ale tamní policie je zatkla a vrátila do Kataru. Soud je poslal na 25 let do vězení, ale vláda jim v rámci snahy zachovat si dobré vztahy s Moskvou umožnila vrátit se do Ruska.

Video: Skripalová natočila vzkaz. Léčba byla invazivní, bolestivá a depresivní, říká