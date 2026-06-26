„Přijde vzpoura.“ Ruský veterán drsně pohrozil Putinovi, řekl že jen předává vzkaz

Bývalý ruský voják Alexandr Lunin zveřejnil videovzkaz adresovaný ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V něm prohlásil, že pokud se s ním Putin osobně nesejde a nevystoupí s ním v přímém přenosu, může ruská armáda „obrátit zbraně proti Kremlu“. Dodal, že pouze předává vzkaz, který mu podle jeho slov svěřili zástupci ruských bezpečnostních složek. Video rychle nabralo na popularitě.
Bývalý voják Alexandr Lunin, který se podílel na ruské invazi na Ukrajinu a provozuje populární videoblog na Instagramu i dalších platformách, zveřejnil videovzkaz ve čtvrtek. Podle svých slov Putinovi „pouze tlumočí“ výzvu představitelů ruské armády.
„Pokud mi neposkytne rozhovor v přímém přenosu, řeknu celou pravdu o tom, co se právě teď děje v naší zemi,“ prohlásil a pohrozil i vojenskou vzpourou. Necelý den po zveřejnění toto nezvyklé video zhlédlo již přes 12 milionů uživatelů a získalo téměř 400 tisíc „lajků“.
Hnijící vojáci
„Vladimire Vladimiroviči, věnujte tomu pozornost. Pozvěte mě k sobě. Jinak budou následky velmi vážné. Pokud se v nejbližší době nedostanu do Kremlu a nevystoupím vedle vás v přímém přenosu, armáda obrátí zbraně proti Kremlu. Pouze předávám vzkaz,“ uvedl Lunin ve videu.
Na záběrech je oblečen ve vojenské uniformě, na níž má připnutá svá vyznamenání a medaile.
Dodal, že „desítky, stovky, ba tisíce ruských vojáků hnijí v dírách (v provizorních podzemních celách či jámách – pozn. red.), kam je uvrhli jejich vlastní velitelé. „Jen tam sedí, hnijí, jsou mučeni a týráni těmi, které jejich vlastní řady nazývají gestapem. Proč? Protože odmítli plnit idiotské, sebevražedné rozkazy. Protože jim odmítli odevzdat své peníze. A nakonec jsou ‚vynulováni‘ (zabiti – pozn. red.) a vedeni jako pohřešovaní v boji. Vladimire Vladimiroviči, věnujte tomu pozornost, pozvěte mě k sobě,“ požaduje ruský veterán.
Lunin následně zopakoval, že „pouze předává vzkaz“, který mu měli předat představitelé ruského ministerstva obrany i dalších bezpečnostních složek.
Jeho tvrzení o napojení na ruské bezpečnostní složky i věrohodnost hrozby povstání nelze potvrdit a je nutné je brát s rezervou. Podle komentátorů jsou na celé záležitosti zajímavější dvě věci: rychlost, s jakou se video šíří a získává podporu diváků. A také to, jak odráží rostoucí rozčarování části ruských proválečných blogerů, vojáků a veteránů.
Tahle země není pro naivní
Například český server Forum24 tento měsíc upozornil na údajné rozčarování ruských dobrovolných propagandistů. Přestože státní média dál tvrdí, že válka proti Ukrajině postupuje podle plánu, pod povrchem roste nervozita mezi jednou z nejvěrnějších skupin podporovatelů Kremlu – takzvanými Z-blogery. Server k vysvětlení cituje analýzu americko-ruské autorky a spisovatelky Elviry Baryové.
Baryová ve svém komentáři na platformě YouTube popisuje postupnou deziluzi vlasteneckých komentátorů, vojáků, veteránů a influencerů. Podle ní tito autoři dlouho věřili, že se po zahájení invaze stanou novou vlasteneckou elitou Ruska – lidmi s vlivem, prestiží a státní podporou.
Místo toho však podle ní zjišťují, že „stát si jich neváží, využívá je a impérium, které si představovali, neřídí hrdinní vlastenci, ale byrokrati, zkorumpovaní úředníci a muži, kterým často záleží více na vlastních peněženkách než na vítězství“.
Z-blogeři se podle Baryové dostávají do konfliktu s oficiálním obrazem války. Vidí korupci, problémy se zásobováním i neochotu elit přinášet skutečné oběti. „Vidí, že bohatí Rusové dávají přednost Dubaji, Kypru a utajeným bankovním účtům před imperiálními oběťmi. Vidí, že vojenské zakázky procházejí korupčním systémem a že velitelům často záleží více na vlastním přežití než na vítězství,“ cituje server Baryovou.
Je pravděpodobné, že Luninův apel vychází spíše z této motivace než z toho, že by skutečně neformálně zastupoval ozbrojené síly Ruské federace.
Zvláštní Lunin
Podle informací ukrajinské agentury UNN sloužil Lunin v dobrovolnickém praporu Sudoplatov v Záporožské oblasti, kde působil jako střelec a později velitel oddílu. Sám dříve novinářům potvrdil, že bojoval proti Ukrajině od začátku roku 2023, byl velitelem družstva i průzkumné čety a sloužil také v kurském směru.
Podle UNN po zveřejnění videovzkazu za Luninem přijel náměstek ministra pro vnitřní politiku Voroněžské oblasti Denis Wolf. Úředník se údajně pokusil s bývalým vojákem hovořit a uvedl, že má „určitý konflikt s obcí a sídlištěm“, který se úřady snaží řešit.
Při setkání Lunin zvýšil hlas a prohlásil, že vezme do ruky sekeru, pokud ho nikdo nebude poslouchat. Trval také na tom, aby jeho výzva byla odvysílána na všech federálních televizních kanálech v Rusku, uvedla UNN s odkazem na své zdroje.
Podle agentury Lunin pravděpodobně zastává neonacistické názory a hlásí se ke slovanskému pohanství. Na jeho profilech na sociálních sítích novináři nalezli symboly spojené s Třetí říší, včetně vyobrazení „Černého slunce“ a další podobné symboliky.