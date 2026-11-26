Ruská válečná loď Merkurij si přijela do přístavu doplnit zásoby. Po útoku ale skončila na dně a dva místní námořníci, kteří se ocitli v její blízkosti, zemřeli. Jejich velitelé nyní slibují Ukrajině odvetu. To vše se odehrává v africké zemi, která stojí na obou stranách zároveň.
Dva námořní důstojníci podle agentury AP zemřeli na následky zranění, která utrpěli při nedělním útoku ukrajinských námořních dronů na ruskou korvetu Merkurij v libyjském přístavu Benghází. O jejich úmrtí informovala v úterý večer tamní Libyjská národní armáda, která ovládá východ a jih země a udržuje úzké vztahy s Moskvou.
Podle prvotního vyšetřování, na které se odvolávají libyjští vojenští představitelé, mělo na loď zaútočit šest dronů. Čtyři se podařilo zlikvidovat, dva zasáhly cíl.
Při útoku bylo zraněno nejméně deset lidí, mezi nimi Libyjci i Rusové. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že operace využila sedm námořních dronů.
Korveta Merkurij podle libyjských úřadů v Benghází zastavila kvůli doplnění paliva a zásob. Ukrajinský útok ji vážně poškodil a loď se potopila. Satelitní snímky následně zachytily plavidlo převrácené v přístavu.
„Odpovíme ve vhodný čas“
Východní libyjská armáda nyní slibuje, že Ukrajině odpoví „ve vhodný čas, na vhodném místě a vhodnými prostředky“. Kdy, kde a jak, ovšem neupřesnila.
Člen libyjské Prezidentské rady Músa al-Kóní, působící v Tripolisu, označil útok na přístav v Benghází za čin, který je „srovnatelný s vyhlášením války“. Rada podle médií požadovala mimořádné jednání Rady bezpečnosti OSN a oznámila, že přijme odpovídající vojenská, politická a právní opatření na ochranu libyjské suverenity.
Kyjev se k úmrtí libyjských námořníků bezprostředně nevyjádřil. „Žádný stát nedovolí, aby útoky na životy jeho vojáků zůstaly bez trestu,“ komentoval pak možnou libyjskou odpověď kremelský mluvčí Dmitrij Peskov.
„Samozřejmě žádný stát nenechá pokus o atentát na životy svých vojáků bez trestu,“ řekl na briefingu.
Libye je podle médií už více než deset let rozdělená mezi soupeřící politická a vojenská centra. Zatímco východ země, včetně Benghází, je spojený s generálem Chalífou Haftarem a Ruskem, západní část ovládá mezinárodně uznávaná vláda v Tripolisu, která má bližší vztahy s Ukrajinou a jejími západními partnery.
Podle libyjských představitelů měla být ukrajinská operace zahájena ze základny na západě země.