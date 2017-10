před 1 hodinou

Irácký premiér Hajdar Abádí oznámil začátek ofenzivy vládních sil proti poslední baště teroristické organizace Islámský stát na západě země, u hranic se Sýrií. Armáda při přípravě ofenzivy proti zbylým bojovníkům IS varovala civilisty v dotyčných lokalitách. "Bezpečnostní jednotky vás nyní přicházejí osvobodit. Bůh je v této poslední bitvě s námi," stálo na letácích. Text nabádal nepřátele, aby "odhodili zbraně" a odebrali se do domů. Bojovníci IS se v roce 2014 při bleskovém průlomu zmocnili téměř třetiny Iráku. Od té doby jednotky dobyly zpět 90 procent území, které IS ovládal. Radikálům zůstala jen města Káim a Ráva u západní hranice země.

