Tato zbraň již několik měsíců děsí ukrajinské vojáky i civilisty a stala se zároveň jedním z důvodů. proč se Rusům na východní frontě začalo víc dařit. Napadená země se rozhodla, že ji nyní obrátí proti ruskému agresorovi. Jak prozradilo video natočené z bojového letounu, Ukrajinci testují ničivou klouzavou bombu vlastní výroby.

Ruská letadla každý den vypouštějí na ukrajinské jednotky a města až stovku klouzavých bomb KAB. Tyto bomby s doletem 40 kilometrů, z nichž některé váží až tři tuny, patří k nejničivějším ruským zbraním. Podle amerického serveru Forbes jsou klíčovým faktorem letošního postupu vojsk Vladimira Putina na východní Ukrajině.

Ukrajinci klouzavé bomby také využívají. Útočí americkými pumami JDAM-ER a francouzskými Hammery, ale s dodávkami jsou zjevně nespokojeni. Francouzi se zavázali poskytnout 50 bomb měsíčně. To je příliš málo na to, aby se to vyrovnalo zhruba třem tisícům bomb KAB, které Rusové shazují každý měsíc podél celé, více než tisíc kilometrů dlouhé fronty, a to i po započtení bomb JDAM-ER.

Brigádní generál ukrajinského letectva Serhij Holubcov již v červnu oznámil, že země vyvíjí novou klouzavou a naváděcí soupravu, která přemění neřízené bomby sovětské výroby na přesnou munici. Zkušební let bombardéru Su-24, který byl zachycen na videu, byl důležitým krokem ve vývoji nové zbraně.

S křídly a raketovým nosičem umístěným na ocase vypadá pravděpodobně GPS naváděná bomba podobně jako Hammer. Podle Forbesu je možné, že Ukrajinci ve skutečnosti okopírovali francouzskou zbraň, s jejímž doletem a přesností jsou zjevně spokojeni. Rychlé vypuštění rakety na tuhé palivo je způsob, jakým čtvrttunový Hammer doletí až 65 kilometrů daleko.

Pokud se Ukrajině podaří rozjet vlastní výrobu, mohla by se v tomto ohledu začít Rusům vyrovnávat. Nová bomba by se také připojila k rostoucímu portfoliu munice ukrajinské výroby. To zatím zahrnuje řízenou střelu Neptun, Palianytsiu, což je něco mezi dronem a střelou s plochou dráhou letu, a řadu útočných dronů - včetně nejméně dvou modelů na dálku řízených sportovních letadel, která dokážou uletět více než tisíc kilometrů s výbušninou.

Vývojem a výrobou vlastní přesné munice se Ukrajina podle Forbesu zbavuje naprosté závislosti na nestálých spojencích. Tímto způsobem může obejít omezení pro použití západních zbraní. V tomto případě je rozhodující americký zákaz odpalovat přesné balistické střely na cíle v Rusku, mezi něž patří letecké základny, odkud startují stroje s klouzavými bombami pod křídly.

Pokud ukrajinská klouzavá puma projde úspěšně všemi testy, mohou ji začít vypouštět na agresora letouny, které dnes nesou francouzské a americké bomby, včetně Su-24, Su-27 a MiG-29, uzavírá Forbes.

"Významné." Analytici varují před novou ruskou zbraní, trhá pancíř na desítky metrů. (Celý článek s videem zde)