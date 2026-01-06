Přibylo 15 mláďat. Je to víc než loni, ale velrybám černým stále hrozí vyhynutí

Velryby černé, které patří k nejvzácnějším kytovcům na světě, mají tuto sezonu více mláďat. Vědci ale varují, že tomuto druhu stále hrozí vyhynutí, informovala v úterý agentura AP.
Populace velryb černých (Eubalaena glacialis) nyní čítá odhadem 384 jedinců a po několikaletém poklesu pomalu roste. Vědci uvedli, že v porovnání s rokem 2020 se počet velryb černých zvýšil o více než sedm procent.
Velryby černé každou zimu rodí mláďata u jihovýchodního pobřeží Spojených států, než se vydají na sever za potravou. Vědci letos v zimě zaznamenali 15 mláďat, uvedl v pondělí americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA).
Tento počet je vyšší než během dvou ze tří posledních zimních sezon, ale velryby černé by potřebovaly mít „asi 50 nebo víc mláďat ročně po mnoho let“, aby se zastavil pokles a jejich populace měla šanci se zotavit, uvedla NOAA v prohlášení. Kromě přirozených příčin velryby často hynou po srážkách s velkými loděmi nebo poté, co se zapletou do rybářských sítí.
Během loňské zimy se velrybám černým narodilo jen 11 mláďat. Od roku 2010 zaznamenali vědci pouze dvakrát, že měly velryby černé více než 20 mláďat za sezonu a v katastrofálním roce 2018 nepřivedly na svět ani jedno mládě. Letošní počet se může ještě o něco zvýšit, ale rozhodně ne na 50 mláďat, protože v populaci těchto kytovců není dostatek samic v reprodukčním věku.
V době komerčního lovu velryb byly velryby černé loveny až na pokraj vyhynutí a už desítky let je chrání americké federální zákony. Tito kytovci dorůstají délky kolem 14,5 metru a jejich hmotnost se většinou pohybuje mezi 40-45 tunami; obzvláště velcí jedinci mohou vážit až 70 tun. Mláďata jsou při narození dlouhá asi čtyři až 4,5 metru.
Na 11 tisíc pražských domácností je bez tepla. Technici avizují, kdy opraví poruchu
Asi 11 tisíc domácností v Praze 4 je od úterka kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek se týká Michle, Krče, Pankráce, Nuslí a Podolí. Na webu o tom informovala radnice Prahy 4. Technici pracují na odstranění poruchy. V Praze je dnes stejně jako v ostatních částech republiky mrazivé počasí.
Samsung na veletrhu CES 2026 představí svou vizi Tvůj AI parťák pro život
Společnost Samsung Electronics představuje svou vizi s názvem Tvůj AI parťák pro život (Your Companion to AI Living). Stalo se tak v rámci akce První odhalení na veletrhu CES® 2026 v sále Latour Ballroom v lasvegaském hotelu Wynn. Akce se zaměřila na AI jako filozofii společnosti Samsung, základ, který propojuje výzkum a vývoj produktů, provoz a uživatelskou zkušenost.
„Vládne jim nemocný člověk.“ V kterých zemích Trump udeří příště?
Poté, co Spojené státy unesly venezuelského prezidenta Madura, padají z úst Donalda Trumpa ostrá vyjádření na adresu dalších států. Nelichotivě či výhružně se přitom zmiňuje nejen o dalších latinskoamerických zemích, jako je Kolumbie či Mexiko. Prezident USA svůj zrak opět upírá i za hranice kontinentu.
Češi neměli sebemenší šanci, jásala švédská hvězda. Svět přitom mluví o thrilleru
Dlouhé čekání na zlato z juniorského mistrovství světa v hokeji neukončili Češi, nýbrž Švédové. I když ale předvedli přesvědčivý výkon a jejich hvězda hýřila po finále sebevědomím, o výsledek se nakonec báli.
Hackeři vydírají zdravotní online servis, ukradli data
Hackeři ukradli zdravotní záznamy více než 100 tisíc obyvatel Nového Zélandu a požadují za ně výkupné. Termín jeho vyplacení posunuli z úterního rána na pátek, informovala agentura AFP.