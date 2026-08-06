Delfíní samice dojala svět. Šest dní nadlehčovala své mrtvé mládě

Šest dní nesla delfíní samice Fraggle své mrtvé novorozené mládě na hladině Indického oceánu a bránila mu v potopení.
Šest dní nesla své mrtvé mládě na hladině Indického oceánu a nedovolila, aby se potopilo. Samici delfína skákavého, kterou vědci pojmenovali Fraggle, po celou dobu doprovázela její skupina. Podle mořských biologů jde o mimořádně vzácně zdokumentovaný projev dlouhodobého truchlení.
Samice delfína skákavého přezdívaná Fraggle se stala středem pozornosti mořských biologů z australské organizace Geographe Marine Research. Ti ji v Indickém oceánu několik dní pozorovali, jak na svých zádech nese mrtvé novorozené mládě a opakovaně ho nadnáší, aby nekleslo pod hladinu.
Podle vědců se mládě narodilo přibližně dva týdny před svou smrtí. Už od narození však vykazovalo známky dýchacích potíží, kterým nakonec podlehlo.
To, co následovalo, výzkumníky hluboce zasáhlo. Fraggle své mládě neopustila ani po jeho smrti. Celých šest dní ho opatrně nesla vodami Indického oceánu a bránila tomu, aby se potopilo. Během této doby ji doprovázelo dalších čtrnáct delfínů z její skupiny, kteří s ní nepřetržitě plavali.
Podle mořských biologů nejde jen o ojedinělé chování, ale o silný důkaz mimořádně pevných sociálních vazeb mezi delfíny. Podobné chování vědci zaznamenali už dříve – matky po úhynu nosí svá mláďata ještě několik hodin nebo dnů. Případy trvající téměř týden však patří k naprostým raritám. Matky byly již dříve pozorovány, jak mrtvá mláďata nosí ještě několik hodin nebo dnů po jejich úhynu, podobně dlouhé období je však zdokumentováno jen výjimečně.
Příběh Fraggle je o to smutnější, že podle výzkumníků přišla už o svá předchozí čtyři mláďata. Právě tato tragická historie podle nich činí její poslední ztrátu mimořádně významnou a nabízí vzácný pohled na to, jak hluboké mohou být emoce u těchto vysoce inteligentních mořských savců.