Při zásahu proti Islámskému státu bylo v Turecku zraněno sedm policistů

Při zásahu proti údajným členům teroristické organizace Islámský stát bylo nedaleko Istanbulu zraněno sedm policistů. Píší to agentury s tím, že policejní razie přerostla ve střety v ulicích.
Podle turecké státní agentury Anadolu není žádný ze zraněných policistů v ohrožení života.
V noci na pondělí policie zorganizovala razii v jednom z domů v provincii Yalova, která se nachází na jih od Istanbulu. Podezřelí z členství v teroristické organizaci začali na policisty střílet. Podle agentury AP zněla střelba v ulicích a úřady proto nechaly preventivně zavřít několik škol a přerušit dodávky plynu. Policie povolala posily z blízké provincie Bursa.
Turecké úřady pořádají razie a vlny zatýkání podezřelých z členství v IS. Minulý týden policie zadržela 115 lidí podezřelých z přípravy atentátu. Islámský stát spáchal v minulosti v Turecku několik útoků. Zřejmě nejkrvavější byla střelba v nočním klubu v Istanbulu v roce 2017, při které zemřely čtyři desítky lidí.
Téměř 563 tisíc motoristů v Česku si bude muset v příštím roce vyměnit svůj řidičský průkaz, protože jim vyprší platnost jejich dokladu. Dalším desítkám tisíc řidičů navíc propadl průkaz už letos a lidé si ho dosud nevyměnili.
Policie varuje před podvody, při kterých mohou lidé nevědomky ze zahraničí pašovat drogy. Podvodníci si nejprve s obětí vybudují důvěru, přesvědčí ji k cestě do zahraničí a pak ji požádají pod různými záminkami o převoz kufru. V zavazadle jsou však drogy, za jejichž pašování v některých zemích hrozí i doživotní trest.
Kanadský hokejista Tanner Fritz dnes na Spengler Cupu v Davosu nastoupí proti pražské Spartě. Hraje ale především za svého syna Emmetta, který se narodil s vzácnou genetickou poruchou.
Čína oznámila vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu, který považuje za svou vzbouřenou provincii. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že podle Pekingu na cvičení v úterý naváže ostrá střelba. Tchaj-wan v reakci na postup Číny hovoří o vojenském zastrašování.
Je slavná, jedinečná a velmi drahá. A kolem takových bývá rušno. Zažila obdiv i nenechavé ruce zlodějů. Fotografie s názvem Vlna dokáže uhranout a jejím autorem je František Drtikol.