Při vzpouře v mexické věznici zemřelo deset lidí. Mezi oběťmi je i dítě

Při vzpouře ve věznici v Mexiku zemřelo deset lidí. Informují o tom v pátek ráno agentury. Na místě zasahují policisté a vojáci včetně jednoho obrněného vozu. Mezi mrtvými je devět vězňů a jedno dítě, které bylo ve věznici na návštěvě, uvedly místní úřady.
Úřady nesdělily podrobnosti ohledně důvodů, proč vzpoura ve věznici vypukla. Zraněných je také 16 vězňů.
Podle agentury AFP na místě zasahovaly desítky vojáků a policistů. Do areálu věznice přijel i jeden obrněný vůz a několik ambulancí.
Vzpoura vypukla ve státě Sinaloa, který zasáhla vlna násilí. Ve státě jsou velmi aktivní drogové kartely. Podobná vzpoura ve věznici na konci května si vyžádala sedm mrtvých.
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