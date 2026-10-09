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Zahraničí

Při vzpouře v mexické věznici zemřelo deset lidí. Mezi oběťmi je i dítě

ČTK
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Při vzpouře ve věznici v Mexiku zemřelo deset lidí. Informují o tom v pátek ráno agentury. Na místě zasahují policisté a vojáci včetně jednoho obrněného vozu. Mezi mrtvými je devět vězňů a jedno dítě, které bylo ve věznici na návštěvě, uvedly místní úřady.

Riot at El Castillo prison, in Mazatlan
Příslušníci mexického námořnictva přijíždějí k věznici El Castillo poté, co se objevily zprávy o vzpouře v zařízení. Mazatlán, Mexiko, 8. října 2026.Foto: REUTERS – Brian Toledo Chavarin
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Úřady nesdělily podrobnosti ohledně důvodů, proč vzpoura ve věznici vypukla. Zraněných je také 16 vězňů.

Podle agentury AFP na místě zasahovaly desítky vojáků a policistů. Do areálu věznice přijel i jeden obrněný vůz a několik ambulancí.

Vzpoura vypukla ve státě Sinaloa, který zasáhla vlna násilí. Ve státě jsou velmi aktivní drogové kartely. Podobná vzpoura ve věznici na konci května si vyžádala sedm mrtvých.

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Slovenská policie / Slovensko / Ilustrační snímek / Shutterstock
Slovenská policie / Slovensko / Ilustrační snímek / Shutterstock
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