Při výpravě v chilských Andách zahynul český diplomat

Při výpravě do chilských And zahynul český diplomat, který pracoval na české ambasádě v této jihoamerické zemi. Upozornil na to v úterý server iDnes.cz. Podle chilských médií Čech před smrtí telefonicky oznámil svou polohu manželce a poté jeho tělo našli záchranáři. Diplomat působil na velvyslanectví od roku 2022 jako atašé, na starosti měl finančně-hospodářskou agendu, uvedl server.
Informaci v pondělí potvrdilo české ministerstvo zahraničí. „S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí kolegy, který pracoval na ambasádě České republiky v Santiagu de Chile,“ uvedl Černínský palác.
Diplomata ministerstvo označilo za profesionála a člověka, který svou prací reprezentoval Česko v zahraničí. „Rodině, blízkým a všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou a hlubokou soustrast,“ dodal úřad.
Muž se vypravil zdolat 3149 metrů vysoký vrchol Punta de Damas v pohoří Sierra de Ramón, které se tyčí jen několik kilometrů východně od metropole Santiaga. Během výpravy se však podle webu 24horas.cl zranil a nemohl se dále pohybovat sám. Zavolal proto manželce a oznámil jí svou polohu a řekl, že potřebuje okamžitou pomoc.
Záchranáři po něm začali pátrat, vyslali vrtulníky, do akce se zapojily i zvláštní jednotky. Objevili ho však až ve chvíli, kdy byl mrtev, s několika různými zraněními. O přesné příčině jeho úmrtí média neinformují.
