Přeskočit na obsah
Benative
19. 5. Ivo
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Při výpravě v chilských Andách zahynul český diplomat

ČTK

Při výpravě do chilských And zahynul český diplomat, který pracoval na české ambasádě v této jihoamerické zemi. Upozornil na to v úterý server iDnes.cz. Podle chilských médií Čech před smrtí telefonicky oznámil svou polohu manželce a poté jeho tělo našli záchranáři. Diplomat působil na velvyslanectví od roku 2022 jako atašé, na starosti měl finančně-hospodářskou agendu, uvedl server.

Poušť Atacama - Chile
Muž se vypravil zdolat 3149 metrů vysoký vrchol Punta de Damas v pohoří Sierra de Ramón, které se tyčí jen několik kilometrů východně od metropole Santiaga. (Ilustrační foto, Chile)Foto: Reuters
Reklama

Informaci v pondělí potvrdilo české ministerstvo zahraničí. „S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí kolegy, který pracoval na ambasádě České republiky v Santiagu de Chile,“ uvedl Černínský palác.

Diplomata ministerstvo označilo za profesionála a člověka, který svou prací reprezentoval Česko v zahraničí. „Rodině, blízkým a všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou a hlubokou soustrast,“ dodal úřad.

Muž se vypravil zdolat 3149 metrů vysoký vrchol Punta de Damas v pohoří Sierra de Ramón, které se tyčí jen několik kilometrů východně od metropole Santiaga. Během výpravy se však podle webu 24horas.cl zranil a nemohl se dále pohybovat sám. Zavolal proto manželce a oznámil jí svou polohu a řekl, že potřebuje okamžitou pomoc.

Související

Záchranáři po něm začali pátrat, vyslali vrtulníky, do akce se zapojily i zvláštní jednotky. Objevili ho však až ve chvíli, kdy byl mrtev, s několika různými zraněními. O přesné příčině jeho úmrtí média neinformují.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Ukázka z vystoupení Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně 4. března 2026, kdy kvůli kratomu ostře útočil na vládu Petra Fialy.

Ukázka z vystoupení Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně 4. března 2026, kdy kvůli kratomu ostře útočil na vládu Petra Fialy. | Video: Radek Bartoníček
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Premiér Andrej Babiš (ANO) na pondělním jednání vlády zcela nečekaně rozhodl, že po více než 20 letech existence zanikne od 1. července Odbor pro lidská práva a ochranu menšin Úřadu vlády ČR. Vláda rovněž překvapivě schválila přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví.
Premiér Andrej Babiš (ANO) na pondělním jednání vlády zcela nečekaně rozhodl, že po více než 20 letech existence zanikne od 1. července Odbor pro lidská práva a ochranu menšin Úřadu vlády ČR. Vláda rovněž překvapivě schválila přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví.
Premiér Andrej Babiš (ANO) na pondělním jednání vlády zcela nečekaně rozhodl, že po více než 20 letech existence zanikne od 1. července Odbor pro lidská práva a ochranu menšin Úřadu vlády ČR. Vláda rovněž překvapivě schválila přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví.

Takový zásah Babiše nikdo nečekal. Rozmetal boj proti drogám i za lidská práva

Ačkoliv premiér Andrej Babiš nedával před pondělním jednání vlády najevo, že by chtěl něco měnit v boji proti závislostem, stejně jako nemluvil o lidských právech, provedl v těchto oblastech razantní změny. A to takové, proti kterým protestují odborníci z obou oblastí. V úterý pak vyšlo najevo, že ve funkci má v rámci změn od července skončit i dosavadní národní protidrogový koordinátor Pavel Bém.

Podle autora námětu filmu Stav odpojen, který se natáčel v ulicích Olomouce, je snímek "punkovou poctou devadesátkovým béčkovým akčňákům".
Podle autora námětu filmu Stav odpojen, který se natáčel v ulicích Olomouce, je snímek "punkovou poctou devadesátkovým béčkovým akčňákům".
Podle autora námětu filmu Stav odpojen, který se natáčel v ulicích Olomouce, je snímek "punkovou poctou devadesátkovým béčkovým akčňákům".

V Olomouci se chystá premiéra akčního filmu, který se v tomto městě natáčel

Ve čtvrtek 21. května se v Olomouci uskuteční premiéra akčního krátkometrážního filmu natočeného právě v ulicích tohoto města. Snímek s názvem Stav odpojen vznikal loni na přelomu srpna a září. Podepsáni jsou pod ním zástupci kaskadérské skupiny a ředitel olomouckého divadla Tramtarie Vladislav Kracík. Hraje v něm například i Albert Čuba, který řídí ostravské divadlo Mír.

Písničkářka Radůza si novou píseň Jako bych žil v traileru natočila i produkčně připravila zcela sama.
Písničkářka Radůza si novou píseň Jako bych žil v traileru natočila i produkčně připravila zcela sama.
Písničkářka Radůza si novou píseň Jako bych žil v traileru natočila i produkčně připravila zcela sama.

„Nejtěžší bylo donutit generátor videí, aby mě nesvlékal.“ Radůza má nový videoklip

Písničkářka Radůza právě vydává nový singl a videoklip Jako bych žil v traileru a volně jím navazuje na předchozí skladbu Já tě prosím, buď tu se mnou. Stejně jako zmíněná píseň má být i tento song součástí zamýšleného pašijového cyklu. Radůza v novince komentuje současné společenské dění. "Jako by konec světa přicházel, těm zlým se dobře daří," zpívá v ní.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama