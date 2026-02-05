Při výbuchu v nelegálním uhelném dole v Indii zahynulo nejméně 16 lidí

Nejméně 16 lidí ve čtvrtek zahynulo při explozi v nelegálním uhelném dole v severovýchodní části Indie. Osm horníků utrpělo zranění a další patrně zůstali uvěznění pod zemí, informovala agentura Reuters.
Výbuch se stal ve státě Méghálaj v jednom z takzvaných "krysích dolů", které dostaly jméno kvůli tak úzkým tunelům, že se jimi horníci sotva protáhnou.
Tyto doly se v minulosti hojně využívaly k těžbě ve státech na severovýchodě Indie. V roce 2014 ale byly zakázány kvůli vysokému počtu obětí při nehodách v nich a také kvůli škodám, které páchaly na životním prostředí.
Místní policie na místě prováděla záchranné operace, ale musela je přerušit kvůli nedostatku vybavení, které potřebuje, aby se dostala pod zem k horníkům. Záchranné práce komplikuje také odlehlost dolu; státní a federální složky se na místo neštěstí budou dostávat dlouhé hodiny, než bude možné obnovit pátrací a záchrannou operaci, uvedl Reuters.
Od roku 2012 zahynulo v severovýchodních státech Ásám a Méghálaj při práci v krysích dolech více než šest desítek lidí.
Jediný Rus, česká legenda kousek od prvenství. V zámoří seřadili top olympioniky
Již příští týden vypukne v Miláně olympijský turnaj s účastí severoamerické NHL. Naváže na období 1998 – 2014, kdy hvězdy z nejlepší soutěže světa nastupovaly pod pěti kruhy pravidelně. Kteří hokejisté byli v této éře nejlepší?
Program olympiády a kdy závodí Češi. Curling je v plném proudu, hrají už i hokejistky
Projděte si program zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Do akce zasáhne rekordní počet 114 českých sportovců.
12 let čekání je u konce. Hvězdný turnaj hokejistů rozjedou Slováci, kdy hrají Češi?
Projděte si program olympijského turnaje hokejistů v Miláně, kterého se po 12 letech znovu účastní hráči severoamerické NHL.
Plesnivé muffiny i prošlé maso. Každá třetí kontrola v KFC odhalila pochybení
Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni při mimořádné kontrolní akci v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů.