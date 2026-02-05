Přeskočit na obsah
Při výbuchu v nelegálním uhelném dole v Indii zahynulo nejméně 16 lidí

ČTK

Nejméně 16 lidí ve čtvrtek zahynulo při explozi v nelegálním uhelném dole v severovýchodní části Indie. Osm horníků utrpělo zranění a další patrně zůstali uvěznění pod zemí, informovala agentura Reuters.

Ukrajina, důlní neštěstí
Důlní neštěstí (ilustrační foto).Foto: Reuters
Výbuch se stal ve státě Méghálaj v jednom z takzvaných "krysích dolů", které dostaly jméno kvůli tak úzkým tunelům, že se jimi horníci sotva protáhnou.

Tyto doly se v minulosti hojně využívaly k těžbě ve státech na severovýchodě Indie. V roce 2014 ale byly zakázány kvůli vysokému počtu obětí při nehodách v nich a také kvůli škodám, které páchaly na životním prostředí.

Místní policie na místě prováděla záchranné operace, ale musela je přerušit kvůli nedostatku vybavení, které potřebuje, aby se dostala pod zem k horníkům. Záchranné práce komplikuje také odlehlost dolu; státní a federální složky se na místo neštěstí budou dostávat dlouhé hodiny, než bude možné obnovit pátrací a záchrannou operaci, uvedl Reuters.

Od roku 2012 zahynulo v severovýchodních státech Ásám a Méghálaj při práci v krysích dolech více než šest desítek lidí.

