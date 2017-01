Při útoku v Bagdádu zemřelo nejméně deset lidí. Bomba vybuchla v autě

před 54 minutami

Při pumovém útoku v iráckém Bagdádu zemřelo v pondělí nejméně deset lidí, zraněných je 35. K explozi došlo v převážně šíitské čtvrti Sadr, bombu útočníci nastražili do automobilu. K atentátu se zatím nikdo nepřihlásil, avšak na civilní cíle v opevněné irácké metropoli zpravidla útočí sunnitští radikálové z teroristického hnutí Islámský stát (IS). Nejspíš mají na svědomí i sobotní pumové útoky, při nichž v Bagdádu zahynulo 29 lidí. Například loni v květnu otřáslo městem hned několik pumových útoků, k nimž se přihlásil IS. Při prvním z nich u tržiště ve čtvrti Sadr zahynulo asi 70 lidí.

autor: ČTK