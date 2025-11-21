Zahraničí

Při útoku na katolickou školu v Nigérii unesli ozbrojenci 215 dětí a 12 učitelů

ČTK ČTK
před 15 hodinami
Při pátečním útoku na katolickou školu St. Mary School v Nigérii ozbrojenci unesli 215 žáků a studentů a 12 učitelů, uvedly podle agentury AP tamní úřady. Prvotní odhady úřadů z pátečního dopoledne uváděly 52 unesených školáků. Nejasnosti nicméně panují ohledně věku unesených dětí.
Vnitřní pohled na kostel Christ Apostolic Church den po útoku ozbrojenců, při kterém byli lidé zabiti a pastor spolu s některými věřícími unesen, ve městě Eruku ve státě Kwara v Nigérii, 19. listopadu
Vnitřní pohled na kostel Christ Apostolic Church den po útoku ozbrojenců, při kterém byli lidé zabiti a pastor spolu s některými věřícími unesen, ve městě Eruku ve státě Kwara v Nigérii, 19. listopadu | Foto: Reuters

Ozbrojenci zaútočili na školu v oblasti místní správy Agwara po 1:00 místního času, přičemž útok trval přibližně dvě hodiny, uvedla agentura AFP.

Podle tamní policie se jedná o střední školu, což znamená, že je určena dětem ve věku 12 až 17 let. Dauda Chekula nicméně podle agentury AP uvedl, že mezi unesenými jsou i jeho čtyři vnoučata ve věku sedm až deset let.

Už v pondělí se odehrál podobný útok na internátní školu ve státě Kebbi na severozápadě země, kde ozbrojenci unesli 25 dívek. Zatím není jasné, kdo za útoky stojí.

V úterý také při podobném incidentu ozbrojenci zaútočili na kostel ve státě Kwara. Nyní žádají výkupné sto milionů nair (téměř 1,5 milionu korun) za každého z 38 tam unesených lidí.

Útoky opět připomněly nejistou bezpečnostní situaci v západoafrické zemi, píše Reuters; prezident Boly Tinubu kvůli situaci odložil cestu do zahraničí.

V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státu Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity.

V některých oblastech Nigérie také působí ozbrojené kriminální skupiny, které místní obyvatelstvo nazývá bandity. Ti nemají žádné politické cíle a jejich činnost včetně hromadných únosů je motivována pouze finančním ziskem, zároveň se však nebrání spolupráci s džihádistickými uskupeními.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Nigérie útok únos škola

