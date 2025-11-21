Při útoku na katolickou školu v Nigérii unesli ozbrojenci 215 dětí a 12 učitelů

Ozbrojenci zaútočili na školu v oblasti místní správy Agwara po 1:00 místního času, přičemž útok trval přibližně dvě hodiny, uvedla agentura AFP.
Podle tamní policie se jedná o střední školu, což znamená, že je určena dětem ve věku 12 až 17 let. Dauda Chekula nicméně podle agentury AP uvedl, že mezi unesenými jsou i jeho čtyři vnoučata ve věku sedm až deset let.
Už v pondělí se odehrál podobný útok na internátní školu ve státě Kebbi na severozápadě země, kde ozbrojenci unesli 25 dívek. Zatím není jasné, kdo za útoky stojí.
V úterý také při podobném incidentu ozbrojenci zaútočili na kostel ve státě Kwara. Nyní žádají výkupné sto milionů nair (téměř 1,5 milionu korun) za každého z 38 tam unesených lidí.
Útoky opět připomněly nejistou bezpečnostní situaci v západoafrické zemi, píše Reuters; prezident Boly Tinubu kvůli situaci odložil cestu do zahraničí.
V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státu Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity.
V některých oblastech Nigérie také působí ozbrojené kriminální skupiny, které místní obyvatelstvo nazývá bandity. Ti nemají žádné politické cíle a jejich činnost včetně hromadných únosů je motivována pouze finančním ziskem, zároveň se však nebrání spolupráci s džihádistickými uskupeními.