Při útocích povstaleckých Húsíů zemřelo na šest desítek jemenských vojáků

Údery jemenských povstalců Húsíů na provládní jednotky zabily 58 lidí, řekl ve čtvrtek nejmenovaný vojenský zdroj agentuře AFP. Zraněných jsou podle něj desítky. Předchozí údaje uváděly zhruba čtyři desítky mrtvých. Mohlo by se tak jednat o nejkrvavější útok povstalců v Jemenu od příměří z roku 2022.
Mezinárodně uznávaná vláda oficiální bilanci zatím nevydala, její ministerstvo obrany slíbilo odvetu. Húsíové ve čtvrtek odpoledne podle agentur uvedli, že zaútočili na shromáždení ozbrojenců podporovaných Saúdskou Arábií drony a balistickými raketami. Tvrdí, že jejich údery způsobily stovky mrtvých a zraněných mezi nepřátelskými vojáky a zničily vojenskou techniku a sklady.
Jemenské ministerstvo obrany, které je součástí mezinárodně uznávané vlády, uvedlo, že na agresi povstalců odpoví "ve vhodný čas a na vhodném místě".
Navzdory relativnímu klidu, který v Jemenu panoval od dubna 2022, pokračují i nadále občasné střety mezi vládními silami a proíránskými Húsíi, kteří od září 2014 ovládají hlavní město Saná a další části Jemenu.
Od začátku července boje na několika frontových liniích zesílily, což si na obou stranách vyžádalo desítky mrtvých a zraněných.
Húsíové také již třetí týden pokračují v útocích na Saúdskou Arábii, zejména na ropnou infrastrukturu a tankery v Rudém moři. Húsíové obviňují Rijád, který podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu, z útoku na jimi kontrolované letiště v jemenské metropoli Saná.
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