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Zahraničí

Při útocích na mezinárodní letiště v Saúdské Arábii zemřeli tři lidé

ČTK
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V Saúdské Arábii po útocích na mezinárodní letiště krále Chálida v Rijádu a mezinárodní letiště v Abhá zemřeli tři lidé, informovaly ve středu večer podle agentury Reuters tamní úřady. Rijád z útoků zatím nikoho neobvinil, avšak jemenští povstalci z řad Húsíů se ve středu už přihlásili k útokům na saúdskoarabskou metropoli.

Jemenští povstalci Húsíové
Jemenští povstalci HúsíovéFoto: Houthi Military Media via Reuters
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Při útoku na letiště v Abhá zahynuly občanky Maroka a Alžíru a dalších 28 lidí bylo zraněno, zatímco při útoku na letiště krále Chálida zahynul súdánský občan a dalších osm lidí bylo zraněno, uvedli podle agentury AP tamní představitelé.

Koalice vedená Saúdskou Arábií, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu, ve středu odpoledne uvedla, že severně od Rijádu zachytila a zničila balistickou raketu Húsíů.

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Íránem podporovaní Húsíové se přihlásili k novým útokům na letiště a vojenská zařízení v sousední Saúdské Arábii. V noci na středu také zasáhli mezinárodní letiště v jemenském Adenu.

Húsíové podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti jemenské vládě od roku 2014, během níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná.

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Povstalci v současnosti ovládají také téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře a v uplynulých týdnech zahájili ofenzivu v oblastech u průlivu Báb al-Mandab, což jsou podle agentur nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022. Húsíové útočí i proti Saúdské Arábii, která podporuje tažení proti nim.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ve středu uvedla, že kvůli bojům za posledních několik týdnů své domovy v Jemenu opustilo přes 200 000 lidí.

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