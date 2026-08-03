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Zahraničí

Při ukrajinském útoku v černomořském letovisku zemřelo šest lidí

Pád ukrajinského dronu způsobil ztráty na životech.

ČTK

Šest lidí, z toho tři děti, v pondělí přišlo o život při ukrajinském útoku v černomořském letovisku v jihoruském Krasnodarském kraji. Na komunikační platformě Telegram to oznámil gubernátor Venjamin Kondraťjev. Dalších 40 lidí utrpělo zranění, 17 z nich záchranáři odvezli do nemocnic.

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Gubernátor už předtím oznámil, že ve vsi Archipo-Osipovka nedaleko Gelendžiku zahynuli tři lidé.

A screengrab from a video obtained from social media shows the moment of a drone strike on a beach, at the holiday village of Arkhipo-Osipovka, Gelendzhik resort area
Pád ukrajinského dronu způsobil ztráty na životech.Foto: Reuters

Z videa, které se rozšířilo na internetu, je zřejmé, že se nepilotovaný letoun zřítil na pláži přímo před zraky rekreantů. Je na něm slyšet střelba protivzdušné obrany. Kvůli tomu se dron mohl zřítit na pláž, poznamenal telegramový kanál Astra.

Kondraťjev obvinil Ukrajinu, že podnikla cílený útok na civilisty, kteří nemají nic společného s vojenskou infrastrukturou.

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Rusko od února 2022 vede proti Ukrajině válku. Napadená země se s pomocí Západu brání a podniká odvetné útoky na ruském území.

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