Při tragickém požáru v Londýně hasiči pochybili. Neměli lidem říkat, ať zůstanou v bytech

Při požáru Grenfell Tower v Londýně loni v červnu zemřelo 72 osob.

Londýn - Za tragickým loňským požárem v Londýně, při kterém zahynulo 72 lidí, stálo hned několik selhání. Velkou chybou hlavně bylo říci obyvatelům výškového domu, že mají v době vypuknutí požáru zůstat ve svých bytech.

Vyplývá to z odborného posudku zveřejněného v pondělí v rámci další fáze veřejného vyšetřování požáru výškového domu Grenfell Tower v britské metropoli, při kterém zahynulo 72 lidí. Jak již dříve uvedl šéf vyšetřování Martin Moore-Bick, cílem je nalézt pravdu, nikoli postihovat viníky.

Podle expertky na protipožární bezpečnost Barbary Laneové taktika hasičů, kteří řekli lidem, ať zůstanou v bytech, selhala asi půl hodiny od vypuknutí požáru. Ještě další hodinu poté ale nikdo místním neřekl, že by byty měli opustit. V tu chvíli 187 osob z domu uteklo a 107 zůstalo. Z těchto osob se podařilo dostat ven 36 lidí, ostatní zemřeli. K tomuto faktu se přidala ještě řada požárních bezpečnostních nedostatků a vysoká hořlavost materiálu zvnějšku budovy.

Požár, který loni 14. června zachvátil obytnou budovu Grenfell Tower, si vyžádal 72 obětí. Poslední z obětí, čtyřiasedmdesátiletá žena, následkům zranění utrpěným při požáru podlehla v nemocnici letos v lednu.

Vyšetřování, které v pondělí zahájilo fázi ústních výpovědí, by mělo odhalit nejen příčinu požáru, ale mělo by i přispět k prevenci podobných neštěstí. Úkolem vyšetřovatelů bude prozkoumat, jak se mohl oheň z porouchané lednice tak snadno a rychle rozšířit po celém domě, prověřit reakci úřadů i zhodnotit britské protipožární předpisy. Zveřejnit by vyšetřovatelé měli také celkem pět různých odborných posudků, které se věnují příčinám tragédie a jejímu průběhu.

Kritiku některých pozůstalých si vysloužil fakt, že se vyšetřování nebude zabývat širší problematikou sociálního bydlení v Británii. Vinu za tragický požár podle nich totiž nesou také úřady čtvrti Kensington a Chelsea, jedné z nejbohatších částí Londýna, které údajně braly na lehkou váhu obavy obyvatel Grenfell Tower o bezpečnost. V budově žili především imigranti a lidé s nízkými příjmy.

"Já a můj tým jsme odhodláni dát vám odpovědi, po kterých toužíte," řekl bývalý soudce Martin Moore-Bick, který veřejnému vyšetřování předsedá. Již dříve zdůraznil, že při tomto vyšetřování nejde o rozsouzení sporu soupeřících stran, ani nemůže někoho potrestat nebo naopak přiznat kompenzaci. "Jde jednoduše o to, dostat se k pravdě," poznamenal.

Podle asociace pozůstalých Grenfell United je dnešní den "začátkem na dlouhé cestě ke spravedlnosti". "Tato tragédie zničila naše životy a naši komunitu. Ještě horší ji ale dělá vědomí, že se těmto úmrtím dalo zcela zabránit," uvedla asociace Grenfell United.

Úřady v souvislosti s tragédií identifikovaly po celé Británii stovky budov s podobným nevhodným obložením, které podle předběžných závěrů přispělo k rychlému šíření ohně po věžovém domě.