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Zahraničí

Při střelbě ve francouzské škole byli zraněni dva pedagogové, podezřelý je nezletilý

ČTK
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Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení a učitelka, informovala v pondělí dopoledne francouzská média. Policie podle nich zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Na místo míří ministr vnitra Laurent Nuňez a šéf resortu školství Edouard Geffray. Aubagne se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille.

Francouzská policie. Ilustrační foto.
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Podrobnosti zjišťujeme.

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