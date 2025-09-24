Při střelbě v budově imigračního úřadu v Dallasu zahynul jeden člověk

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvedlo, že mezi oběťmi jsou osoby zadržené úřadem, žádného pracovníka úřadu střelba nezasáhla. Podle agentury Reuters zástupci Federálního úřadu pro vyšetřování oznámili, že na nepoužitých nábojích objevili hesla namířená proti Úřadu pro imigraci a cla.
Úřady budou útok vyšetřovat jako "akt cíleného násilí" proti ICE, řekl na tiskové konferenci Joseph Rothrock z FBI. Žádné další informace ohledně motivu neuvedl, vyšetřování je podle něj na začátku. Útočník podle ředitele FBI Kashe Patela na jeden z nepoužitých nábojů vyryl slova "ANTI-ICE". Snímek nábojů Patel sdílel na síti X, kde doplnil, že čin byl s největší pravděpodobností ideologicky motivovaný.
"Předběžné vyšetřování určilo, že podezřelý zahájil palbu na vládní budovu z přilehlého objektu. Dvě osoby se střelnými zraněními byly převezeny do nemocnice. Jedna oběť zemřela na místě," napsala policie na síti X. Zároveň potvrdila, že útočník je mrtvý. Bezpečnostní složky dostaly hlášení o střelbě v budově ICE nebo její blízkosti v 06:41 místního času (13:41 SELČ).
Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti Tricia McLaughlinová v televizi Fox News uvedla, že žádná z obětí není pracovník ICE. Podle ministerstva byly mezi oběťmi zadržené osoby. McLaughlinová upřesnila, že střelba se odehrála v terénní kanceláři úradu, nikoli v detenčním zařízení, jak dříve informovala média. Zmínila možnost, že útok provedl ostřelovač, přičemž vyšetřovatelé se touto verzí zabývají. Ředitel úřadu Lyons podle serveru televize CNN také řekl, že je možné, že za útokem stojí ostřelovač.
Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová uvedla, že vyšetřování činu pokračuje. "Detaily jsou stále nejasné, ale můžeme potvrdit, že na místě je několik zraněných a zabitých osob. Útočník se zastřelil," doplnila Noemová na síti X, kde také připomněla, že pracovníci úřadu čelí bezprecedentnímu násilí.
Před dvěma týdny zastřelil ostřelovač při akci na univerzitě v Oremu ve státě Utah konzervativního aktivistu Charlieho Kirka, což vyvolalo obavy z nové vlny politického násilí ve Spojených státech. Tyler Robinson, který je z činu obviněn, podle vyšetřování použil munici, na které měl vyrytá transgenderová a antifašistická ideologická hesla.