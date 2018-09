Při střelbě v bance v USA zahynuli tři lidé. Útočníka policie zastřelila

Důvod, proč pachatel střílel není zatím znám.

Cincinnati (USA) - Čtyři mrtvé si ve čtvrtek vyžádala střelba v budově banky v centru amerického města Cincinnati. Mezi oběťmi je i pachatel, kterého zastřelila zasahující policie, informovala agentura AFP. Důvod, proč pachatel střílel není zatím znám, doplnila agentura Reuters.

Podle očitých svědků citovaných místním listem The Cincinnati Enquirer, zazněl v pobočce více než tucet výstřelů.

Jeden z náhodných kolemjdoucích řekl novinářům, že se chystal vstoupit do banky, když ho někdo varoval, že se tam střílí. Leonard Cain dodal, že uviděl ženu, která tam také šla a kterou se ostatní marně pokoušeli varovat. Žena jim nevěnovala pozornost, protože měla na uších sluchátka. "Vešla do dveří a on (pachatel) ji zastřelil," řekl Cain.

"Jak odporně a tragicky začal tento den," reagoval na Twitteru místní radní R. G. Sittenfeld. "Metla násilí páchaného střelnými zbraněmi zanechává jen ztráty," dodal.

Místní policejní oddělení brzy po vypuknutí incidentu oznámilo, že pachatel byl zneškodněn. Do nemocnice byli převezeni čtyři lidé, u nichž byla následně konstatována smrt.

Prostor před vchodem do budovy policie kvůli vyšetřování uzavřela. Podle listu The Cincinnati Enquirer se někteří zákazníci banky schovali před střelcem do umývárny. Jedna oběť střelby byla nalezena v nedaleké cukrárně.