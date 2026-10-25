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Zahraničí

Hádka studentů na Floridě se zvrtla ve střelbu: 12 raněných včetně dětí

Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova,ČTK
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Při sobotní večerní střelbě nedaleko areálu univerzity v Tallahassee na Floridě utrpělo střelná zranění 11 lidí, kromě toho byla zraněna další osoba. V neděli o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady.

Florida, policie, usa, amerika
Ilustrační foto.Foto: Shutterstock
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Mezi zraněnými je podle policie šest dospělých a šest nezletilých. Nejmladšímu z postřelených bylo podle listu New York Post 11 let.

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"Je obzvláště zdrcující zjištění, že mezi zraněnými jsou i děti," řekl policejní náčelník Lawrence Revell.

Policie uvedla, že střelbě předcházel fyzický konflikt. List New York Post napsal, že se incident odehrál na večírku pořádaném u příležitosti návratu absolventů a bývalých studentů na univerzitu. Hádka mezi dvěma či třemi lidmi se krátce před 20:00 místního času vyhrotila a následovala střelba.

Jak v neděli upozornila stanice CNN, jeden ze zraněných je v kritickém stavu, tři další utrpěli vážná zranění a osm lidí je ve stabilizovaném stavu. Mezi zraněnými je také student univerzity. Zranění utrpěla i babička jednoho z postřelených, když se snažila z místa střelby utéct.

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K incidentu došlo několik hodin po univerzitním fotbalovém zápase na stadionu Bragg Memorial Stadium. Domácí tým Florida A&M Rattlers v něm podle CNN prohrál s Arkansas–Pine Bluff Golden Lions 28:31. Zda událost se zápasem souvisela, není jasné.

Okolnosti střelby vyšetřuje policejní oddělení pro násilnou kriminalitu. Vedení univerzity v prohlášení vyjádřilo podporu zraněným a všem, které sobotní střelba na Perry Street zasáhla. Zároveň uvedlo, že bezpečnost studentů, vyučujících a zaměstnanců zůstává jeho nejvyšší prioritou.

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